양평군 용문역~강원 홍천군 32.7km, 사업비 1조995억원 강릉에 신축되는 소방공무원 심신 수련원 사업도 예타 통과

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 22일 용문~홍천 광역철도 건설사업이 기획재정부 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다.

용문~홍천 철도사업은 경기 양평군 용문역부터 강원 홍천군까지 32.7km 구간에 단선 광역철도를 신설하는 사업으로 총사업비는 1조995억원 규모다.

이 사업은 지난 2007년 예비타당성조사에서 경제성 부족을 이유로 탈락한 후, 18년 만에 재도전하여 통과한 것으로, 이번 예타 통과로 전국에서 가장 넓은 기초자치단체인 홍천군에 처음으로 철도가 개통된다.

용문~홍천 광역철도가 개통되면 현재 홍천에서 용문까지 버스로 45분 걸리는 거리가 24분으로 크게 단축되며, 홍천에서 청량리까지는 1시간30분대, 용산까지는 1시간50분대에 도달할 수 있게 된다. 이로 인해 춘천과 비슷한 수준의 수도권 접근성이 확보될 예정이다.

특히 홍천은 2016년 전국 최초로 귀농귀촌특구로 지정되어 약 8년 동안 1만3000명이 귀촌했으며, 이는 홍천 인구의 약 20%에 해당한다. 이 성과를 인정받아 특구기간은 2028년까지 연장되었으며, 철도 개통을 통해 귀농귀촌 인구의 증가가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

또한, 2024년에는 국가첨단전략산업 특화단지 선정, 도시첨단산단 기회발전특구 지정, 2025년에는 그린바이오산업 육성지구 지정 등 바이오 및 항체분야의 국가첨단전략산업을 통해 산업 생태계가 수도권과의 연결로 획기적인 전환점을 맞을 것으로 예상된다.

당초 예타 통과 신청 시 총사업비는 8442억원이었으나, 예타 통과 후 사업비는 1조995억원으로 증액되었으며, 예상됐던 고용유발효과 1만2000명, 생산유발효과 1조8000억원의 파급효과도 더욱 확대될 것으로 보인다.

앞으로 이 사업은 기본계획 및 타당성조사, 기본 및 실시설계, 공사 착공 및 준공, 열차 시험 운행 등을 거처 정식 개통될 예정이며, 전체 사업 기간은 8년~10년 정도 소요될 것으로 전망된다.

이외에도 이번 예타통과에는 전국 최초로 강릉에 신축되는 소방공무원 심신 수련원 사업도 포함돼 있다. 이는 소방공무원의 마음 돌봄과 스트레스 회복 프로그램을 상시 운영할 전담시설로 총사업비는 400억원이다.

김시성 강원특별자치도의회의장은 “김진태 지사님을 비롯해 유상범 국회의원님, 홍천군민 여러분께 감사하다”며, “도의회에서는 건의문을 올리며 함께 했는데, 이번 통과는 도민과 하나된 쾌거”라고 전했다.

유상범 국회의원(홍천‧횡성‧영월‧평창)은 “100년 숙원사업이 드디어 정부 예타 조사에 통과되며, 총선 1호 공약의 약속을 지켜냈다”며, “앞으로 전략산업 연계 등 속도감있게 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

김진태 도지사는 “자나깨나 용문홍천이었는데 이제 드디어 두 발 뻗고 잘 수 있게 되었다”며, “홍천은 귀농귀촌부터 바이오 특화단지까지 무려 6개 사업이 복수로 지정 되어 있는데 제대로 키워 시너지 효과를 내겠다”고 전했다. 또, “소방에서 처음으로 짓는 소방심신수련원도 차질없이 준비하겠다”고 했다.