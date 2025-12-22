바이오의약품이 성장 견인…미·EU 수출 확대 태국·몽골·중남미…글로벌사우스가 새 성장축

[헤럴드경제=정경수 기자] 국내 의약품 수출이 사상 처음으로 100억달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 미국과 유럽 등 선진 시장의 견조한 수요에 더해 동남아·중남미 등 글로벌사우스로 수출이 빠르게 확대되면서 시장 다변화 효과가 본격화되고 있다는 분석이다.

코트라는 22일 발간한 ‘의약품 수출 동향과 기회 시장’ 보고서를 통해 “올해 우리나라 의약품 수출이 주력시장과 신흥시장에서 동시에 호조를 보이며 100억달러 달성이 유력한 상황”이라고 밝혔다.

보고서에 따르면 올해 1~10월 누적 의약품 수출액은 86억2000만달러로 전년 동기 대비 13.2% 증가했다. 지난해 연간 수출액은 92억7000만 달러로 전년 대비 22.7% 늘었으며, 현재 추세가 이어질 경우 올해 처음으로 연간 수출 100억달러를 넘어설 것으로 전망된다.

수출 성장은 바이오의약품이 주도했다. 바이오의약품 수출은 전년 대비 15.6% 증가한 53억9000만달러를 기록하며 미국과 유럽 시장 수요를 이끌었다. 원료의약품 수출도 17억5000만달러로 1.8% 증가해 안정적인 성장세를 유지했다.

특히, 원료의약품은 글로벌 제약사 공급망 진입이 확대되며 빠른 성장세를 보였다. 한국의 대(對)스위스 의약품 수출은 10년 전 연간 1729만달러 수준에서 올해 10월 누적 기준 9억달러를 넘어서며 50배 이상 급증했다. 네덜란드 수출 역시 같은 기간 9367만달러에서 6억달러로 크게 늘었다.

신흥시장에서도 두드러진 성과가 나타났다. 태국으로의 의약품 수출은 1~10월 기준 전년 대비 15.3% 증가한 1억2000만달러를 기록했다. 한류와 K-뷰티 인기에 힘입어 보톡스 등 미용·의료용 제품 수출이 18.4% 늘며 한국산 점유율이 상위권에 올랐다.

몽골 시장에서는 한국산 의약품 점유율이 2위를 차지했으며, 대기오염과 혹한 기후 영향으로 호흡기 질환 관련 의약품 수요가 늘어나 기타 소매 의약품 수출이 66% 급증했다. 중남미에서도 미용의약품 수출이 전년 대비 34% 증가한 6851만달러를 기록했으며, 브라질에서는 해당 품목 수출이 49% 급증해 유망 시장으로 부상했다.

코트라가 지난 10월 ‘2025 글로벌 바이오파마 플라자’ 참가 바이어를 대상으로 실시한 설문조사 결과, 바이어들은 K-바이오의 강점으로 혁신성과 품질, 신뢰성을 꼽았다. 응답 바이어의 80%는 글로벌사우스 출신이었으며, 이 중 상당수가 10만달러 이상 구매 의향을 밝혔다.

코트라는 이러한 흐름을 바탕으로 의약품 수출의 시장·품목 다변화를 적극 지원할 방침이다. 올해 글로벌사우스를 중심으로 12차례 전문 전시상담회를 개최했으며, 미국·독일·일본·중국·베트남·브라질·UAE 등 7개국에 ‘K-바이오 수출데스크’를 운영 중이다.

강경성 코트라 사장은 “팬데믹 이후 높아진 K-바이오의 위상이 선진시장과 신흥시장에서 동시에 확인되고 있다”며 “글로벌 공급망 재편과 수입선 다변화 흐름을 기회로 삼아 바이오의약품과 원료의약품 등 유망 품목별 맞춤 지원을 강화해 수출 100억달러 시대를 안정적으로 열어가겠다”고 말했다.