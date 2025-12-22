다산지금 A5블록 행복주택 내 근생시설 활용

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 지난 19일 다산지금 행복주택(A5) 내 근린생활시설에서 세대 통합형 커뮤니티 공간인 ‘경기 유니티’ 개소식을 열고, 세대를 잇는 지역사회 커뮤니티 모델의 출발을 알렸다.

‘경기 유니티’는 다산지금 A5블록 행복주택 내 근생시설을 활용해 경기주택도시공사(GH)가 조성한 새로운 커뮤니티 모델이다. 돌봄·복지 등 필수 공공서비스와 운동·문화·여가 등 민간 서비스를 결합해 모든 세대가 일상 속에서 함께 어울릴 수 있도록 구성했다.

이날 행사에는 홍지선 남양주시 부시장을 비롯해 조성대 시의회 의장, 김용진 GH 사장, 김성중 경기도 행정1부지사 등 30여명이 참석했으며 사업경과 보고, 공동체 복원 비전 발표, 기념 세러머니, 공간 라운딩 등이 진행됐다.

경기 유니티 1층에는 영유아와 부모를 위한 놀이공간과 커뮤니티 라운지가 조성돼 있으며, 2층에는 건강증진실과 실내 파크골프장, 커뮤니티 주방 등 전 세대가 함께 이용할 수 있는 시설이 마련돼 있다.

이번 사업은 GH가 공간을 제공하고, 남양주시가 공공프로그램을 연계하며, 민간 운영사업자가 콘텐츠를 기획·운영하는 방식으로 추진됐다. 다산지금지구를 시작으로 3기 신도시를 비롯한 다양한 주거지로 확대 적용될 수 있는 지역 밀착형 커뮤니티 모델로 주목받고 있다.

홍지선 부시장은 “경기 유니티는 모든 세대가 일상에서 필요한 서비스를 누리며 자연스럽게 어울릴 수 있는 커뮤니티 거점”이라며 “우리 시는 이 시범사업을 성공적 모델로 발전시켜 왕숙지구 등 신규 공공주택지구에도 확대 조성되도록 GH와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.