[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 풍기읍 동부리가 국토교통부의 ‘2025년 도시재생 노후주거지 정비지원사업’ 공모에 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 선정으로 영주시는 대규모 국비 지원을 통해 노후 주거지 정비와 정주 여건 개선을 추진하게 됐다.

이 사업은 전면 재개발이 어려운 저층 노후주택 밀집 지역을 대상으로 한다.

도로, 주차장, 공원, 생활 SOC 등 생활기반시설을 체계적으로 정비·확충해 주민 삶의 질을 높이고, 민간 주택 정비와 신축을 유도하기 위해 추진되는 국토교통부 핵심 도시재생 사업이다.

영주시는 이번에 선정된 풍기읍 동부리 일원(약 9만5500㎡)을 대상으로 2026년부터 2030년까지 5년간 총사업비 218억원(국도비 105억원 포함)을 투입해 단계적인 정비사업을 추진할 계획이다.

주요 사업 내용으로는 동부리 마을복합편의센터 조성, 마을 안길 연결도로 개설, 주차장 및 소공원 조성, 마을공동시설 리모델링, 빈집 철거 및 집수리 지원 등이다.

영주시 관계자는 “이번 국토교통부 공모사업 선정은 전면 재개발이 어려웠던 동부리 지역 주거환경을 획기적으로 개선할 수 있는 전환점”이라며 “주민 의견을 적극 반영해 사업을 차질 없이 추진하고, 지역에 실질적인 변화가 이어질 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.