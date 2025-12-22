과자세트 및 미니 크리스마스트리 전달

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 지난 20일 연말을 맞아 돌봄이 필요한 부산 지역 아동을 대상으로 ‘지역봉사의 날’ 봉사활동을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 봉사활동은 크리스마스를 앞두고 지역 아동들에게 정서적·실질적 지원을 제공하기 위해 마련됐다. 복지관 아동 대상 간식 나눔 활동과 그룹홈 아동 대상 맞춤형 선물 지원으로 이원화해 운영했다.

부산은행은 부산지역 16개 구·군 중 10개 구에서 지역봉사단이 참여해 복지관 아동을 위한 과자세트 3000개를 직접 제작·포장해 전달했다. 봉사자들은 복지관별로 배치돼 간식세트 제작부터 전달까지 전 과정에 참여하며 지역사회 나눔을 실천했다.

또한 부산은행 본점에서는 진구·남구·연제구·수영구·사하구·중구 등 6개 구 지역봉사단이 그룹홈 아동들에게 전달하기 위해 과제세트와 미니 크리스마스트리, 손편지 등을 담은 크리스마스 선물을 직접 제작했다.

방성빈 부산은행장은 “이번 지역봉사의 날은 아이들이 직접 고른 선물과 임직원의 정성이 담긴 마음을 함께 전하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 지역 아동에게 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 BNK부산은행 지역봉사단은 올해 ▷아동보육시설 쌀 지원 및 아동들과 키링만들기 활동 ▷부산은행 아이사랑페스티벌 활동 지원 ▷연말 연탄나눔 봉사활동 등 지속적인 사회공헌 활동을 통해 지역과 따뜻한 동행을 이어가고 있다.