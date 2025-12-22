로터스 역사상 가장 강력한 전기 세단 평가 “신차 구매 상담 꾸준히 늘어”

[헤럴드경제=정경수 기자] 로터스자동차코리아는 순수 전기 하이퍼 GT 세단 ‘에메야 R’이 국내 인증 절차 막바지 단계에 접어들었으며, 이르면 연내 또는 내년 초 인증 완료가 예상된다고 22일 밝혔다.

에메야는 로터스가 77년간 축적해 온 엔지니어링과 디자인 역량을 집약한 순수 전기 하이퍼 GT 세단이다. 최상위 트림인 에메야 R은 듀얼 모터 기반 AWD(올 휠 드라이브) 시스템을 적용해 최고 출력 918마력, 최대 토크 100.4㎏·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 2.78초에 불과하며, 80→120㎞/h 추월 가속 역시 2.0초로 고속 영역에서도 강력한 성능을 유지한다.

공기역학 기술도 로터스 특유의 강점이다. 액티브 프런트 그릴, 리어 디퓨저, 가변식 리어 스포일러 등을 적용해 공기저항계수 0.21Cd를 달성했으며, 낮은 무게중심의 ‘하이퍼스탠스’ 설계와 결합해 고속 안정성과 민첩한 핸들링을 동시에 구현했다.

에메야는 충전 성능에서도 경쟁력을 입증했다. 최근 공공 초급속 충전 네트워크 테스트에서 최대 443㎾의 충전 전력을 기록하며 로터스 전기차 가운데 가장 빠른 충전 성능을 달성했다. 쿠웨이트에서 진행된 테스트에서는 배터리 잔량 10%에서 80%까지 단 13분35초만에 충전을 완료했으며, 고온 환경에서도 안정적인 충전 성능을 유지했다.

이 같은 성능은 800V 전압 아키텍처와 셀-투-팩(Cell-to-Pack) 배터리 구조, 고효율 냉각 시스템을 통해 구현됐다. 이를 통해 약 10분 충전으로 310㎞ 이상의 주행거리 확장이 가능한 것으로 알려졌다.

에메야에는 듀얼 엔비디아 드라이브 오린 기반의 차세대 소프트웨어 아키텍처가 적용됐다. 4개의 라이다, 18개의 레이더, 12개의 고해상도 카메라를 통해 차량 주변 최대 200m 반경을 실시간으로 인식하며, 악천후나 야간 주행 환경에서도 높은 인지 성능을 제공한다. OTA(무선 업데이트)를 지원해 향후 자율주행 기술 고도화를 위한 기반도 마련했다.

실내에는 55인치 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이와 15.1인치 HD OLED 센터 디스플레이가 탑재됐으며, 언리얼 엔진 기반의 ‘로터스 하이퍼 OS’를 통해 직관적인 디지털 경험을 제공한다. 여기에 KEF와 공동 개발한 돌비 애트모스 3D 서라운드 사운드 시스템과 지속가능한 소재를 활용한 인테리어 마감으로 하이퍼 GT에 걸맞은 럭셔리 감성을 강조했다.

로터스자동차코리아 관계자는 “인증 마무리 시점이 가시화되면서 플래그십 전시장을 중심으로 에메야에 대한 고객 문의와 구매 상담이 빠르게 증가하고 있다”며 “에메야의 국내 인증 일정에 맞춰 세부 사양과 트림 구성, 옵션을 단계적으로 공개하고, 실제 고객 인도 시점과 전시장 전시, 시승 프로그램 등 국내 고객을 위한 운영 계획도 순차적으로 안내할 것”이라고 말했다.