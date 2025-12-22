[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 지난 17일 경북도여성단체협의회 주관으로 열린 2025년 경북여성단체 사업평가회에서‘2025년 여성단체 활성화 지원 시군분야’에서 최우수 기관상을 수상했다.

이번 수상은 여성단체 활성을 지속적으로 지원하고 지역 여성들이 다양한 분야에서 활발히 활동할 수 있는 환경을 만들어 온 결과를 인정받았다.

봉화군은 여성단체협의회가 추진하는 양성평등사업, 여성지도자 역량강화 교육, 여성사업평가대회 등 다양한 프로그램을 적극 지원하며 지역 여성들의 권익 향상과 사회적 참여 확대를 힘써 왔다.

또 봉화군여성단체협의회는 이날 사업평가회에서 ‘2025년 우수활동단체 우수상’과‘여성단체 공로상’을 수상하며 2관왕의 쾌거를 거뒀다.

김모돈 봉화군여성단체협의회장은“봉화군이 여성단체 활동을 적극적으로 지원해 준 덕분에 많은 성과를 이뤘다”며 “내년에도 지역의 성장을 이끄는 여성단체협의회가 되겠다 ”고 밝혔다

박현국 봉화군수는“앞으로도 여성단체가 활발히 활동할 수 있도록 계속해서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.