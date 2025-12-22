피해 가구 13만에서 2만으로 줄어…변전소 화재가 원인

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 일대에서 발생한 대규모 정전 사태가 대부분 해소 국면에 접어들고 있다.

샌프란시스코 지역 전력 공급사인 퍼시픽가스앤드일렉트릭(PG&E)은 21일(현지시간) 오전 업데이트 공지를 통해, 정전 영향을 받는 고객 수가 전날 약 13만 명에서 2만 명으로 줄었다고 밝혔다.

대니얼 루리 샌프란시스코 시장도 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 게시한 글과 영상을 통해 “리치먼드와 프레시디오 지역을 중심으로 약 2만 명의 고객이 여전히 정전 상태”라며 “완전한 전력 복구 시한에 대해 PG&E에 계속해서 확고한 일정을 요구할 것”이라고 말했다.

샌프란시스코 일대 대규모 정전은 전날 오후 1시 9분께 시작돼 약 2시간 후 정점을 찍었다고 현지 매체들은 전했다.

정전 영향을 받은 총 13만가구(상업시설 포함)는 시 전체의 30%에 해당한다.

이번 정전 사태는 변전소 화재에서 비롯된 것으로 확인됐다. 샌프란시스코 소방국은 전날 오후 2시 14분께 변전소 화재 신고를 접수하고 현장에 출동했다고 밝혔다.

PG&E는 이 변전소 화재 원인을 조사 중이다.

정전 사태로 인해 연중 최대 쇼핑 시즌인 성탄절 직전 주말 시내 주요 상점이 문을 닫았고, 발레와 뮤지컬 등 유명 공연이 중단됐다. 지하철 등 대중교통 수단도 멈춰 섰다.

또 교차로 신호등이 꺼지면서 시내 교통이 거의 마비됐다.

특히 운전석에 사람이 타지 않은 채 완전 자율주행으로 이뤄지는 구글의 로보(무인)택시 웨이모는 앱을 통해 시내 서비스가 일시 중단됐다고 공지했다.

소셜미디어에 공유된 영상에는 샌프란시스코 시내 여러 지역에서 신호등이 꺼진 가운데 그대로 서 있는 웨이모 차들이 다수 포착됐다.

웨이모 대변인은 미 경제매체 CNBC에 “광범위한 정전 사태로 인해 샌프란시스코 베이 지역에서 차량 호출 서비스를 일시 중단했다”며 “시 관계자들과 긴밀히 협력해 복구 작업을 진행 중이며, 조속히 서비스를 재개할 수 있기를 바란다”고 말했다.

로보택시 업계에서 웨이모와 경쟁 중인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이날 오전 엑스에 올린 글에서 “테슬라 로보택시는 샌프란시스코 정전의 영향을 받지 않았다”고 밝혔다.

완전 무인 운행으로 이뤄지는 웨이모와 달리 테슬라는 샌프란시스코에서 운전석에 안전 요원이 탑승한 채로 감독형 자율주행(FSD) 소프트웨어를 이용해 로보택시 서비스를 운영 중이다.