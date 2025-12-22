마크롱, EU 정상회의 후 푸틴과 협상 필요성 언급 트럼프 중재엔 우호적…유럽 개입엔 경계 美 수정 종전안엔 “장기 평화에 도움 안 돼”

[헤럴드경제=정목희 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 대화 필요성을 제기한 데 대해 러시아는 대화할 준비가 돼 있다는 입장을 밝히면서도, 일방적으로 설교하는 형태의 대화는 받아들일 수 없다고 강조했다.

러시아 리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 21일(현지시간) “푸틴 대통령은 마크롱 대통령과 대화할 의향을 밝혀왔다”며 “상호 정치적 의지가 존재한다면, 이는 긍정적으로 평가할 수밖에 없다”고 말했다.

다만 그는 “대화란 서로에게 설교하는 시간이 되어서는 안 된다”며 “서로의 입장을 이해하려는 대화여야 한다”고 선을 그었다. 이어 “푸틴 대통령은 언제나 대화 상대에게 자신의 입장을 자세하고 진정성 있게, 일관되게 설명할 준비가 돼 있다”고 덧붙였다.

프랑스 대통령실은 크렘린궁의 이 같은 입장 표명에 대해, 러시아 측이 마크롱 대통령과의 대화에 열려 있다는 점을 인지했다며 향후 며칠 안에 “최선의 진전 방안”을 마련하겠다고 밝혔다.

마크롱 대통령은 지난 19일 유럽연합(EU) 정상회의 직후 “푸틴과 대화하는 것이 다시 필요해질 것”이라고 발언, 우크라이나 문제를 둘러싸고 미국만 러시아와 협상하고 유럽과 우크라이나는 배제되는 상황을 경계하며 유럽이 러시아와 직접 협상할 필요성을 제기했다.

마크롱 대통령은 2022년 2월 러시아의 우크라이나 ‘특별군사작전’ 개시 이후 여러 차례 푸틴 대통령과 대화하며 중재를 시도했지만, 그해 9월 11일 통화를 끝으로 푸틴 대통령과 직접 접촉을 중단했다. 이후 2년 9개월 만인 지난 7월 이란 핵 문제 해결을 위해 통화했으나 우크라이나 문제에 대해서는 여전히 이견을 드러냈다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 지난 19일 마크롱 대통령이 지난 수개월간 러시아와 푸틴 대통령을 악당으로 지목해왔다면서 “푸틴 대통령은 언제나 접촉에 열려 있다고 말해왔지만, 기본적으로 (대화 상대가) 예의 있는 사람이어야 한다는 이해가 있어야 한다”고 지적했다.

러시아는 우크라이나 평화 협상을 중재하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게는 긍정적 태도를 유지하면서 유럽과 우크라이나가 미국 측의 제안을 악화할 수 있다고 주장했다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 “예의 바른 사람들로서 우리는 트럼프 대통령에게 크리스마스 및 새해 축하 인사를 보낼 것”이라고 말했다.

우샤코프 보좌관은 현재 미국 플로리다주 마이애미에서 미국 대표단과 만나고 있는 키릴 드미트리예프 특사가 모스크바로 돌아오면 보고를 들은 뒤 차후 행동에 대해 논의할 것이라고 밝혔다.

그는 미국이 지난 14∼15일 우크라이나, 유럽 대표단과 만나서 수정한 종전안을 아직 보지 못했다면서 “나는 유럽과 우크라이나가 제안했거나 제안하려고 하는 방안들이 명백히 문서를 개선하지 않고 장기적 평화 달성 가능성을 개선하지 않을 것으로 확신한다”고 주장했다.

또 지난 8월 미국 알래스카에서 열린 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담에서 이룬 합의가 존중되기를 바란다고 덧붙였다.

미국은 당초 우크라이나의 돈바스 영토 양보 등 러시아의 요구 사항을 대폭 반영한 평화계획을 마련했지만, 이에 반발하는 우크라이나, 유럽 대표단과 만나 내용을 조율했다. 수정된 종전안의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 ‘미국이 우크라이나와 러시아 대표단 간 3자 회담을 제안했다’고 밝힌 것과 관련해 우샤코프 보좌관은 “아무도 이 제안을 진지하게 논의하지 않고 있고, 준비되지 않는 것으로 안다”며 부인했다.