총 308개 영상, 누적 조회수 8900만회 20만명 달성 기념 항공권 할인 프로모션 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어부산이 공식 유튜브 채널 구독자 수 20만명을 달성했다고 22일 밝혔다.

에어부산의 공식 유튜브 채널은 구독자 수 20만명을 달성하기까지 총 308개의 영상을 업로드하며 고객과의 접점을 지속해서 확대해 왔다. 항공 정보 및 상식, 승무원 비행 업무 및 직무 소개 등 항공업계만의 차별화된 콘텐츠로 꾸준한 인기를 얻어 현재 채널의 누적 조회 수는 약 8900만 회에 달한다.

에어부산 유튜브 채널은 앞서 지난해 3월 국내 저비용항공사(LCC) 가운데 최초로 구독자 수 10만명을 기록하며 실버버튼을 받은 바 있다.

이번 구독자 20만명 달성은 지난 12일에 업로드된 ‘신입 승무원의 첫 비행’ 콘텐츠가 3일 만에 조회수 52만 회를 기록하며 신규 구독자 유입을 견인했다. 첫 비행에 나선 신입 승무원을 응원하기 위해 부모님이 깜짝 등장하며 감동을 전달한 이 콘텐츠는 평균적으로 한 달에 증가하는 구독자 수의 70% 이상이 3일만에 몰리며 큰 관심을 받았다.

에어부산 관계자는 “유튜브 채널을 통해 고객과 더 가깝게 소통하고 항공에 대한 궁금증과 경험을 공유할 수 있어 기쁘다”라며 “앞으로도 참신하고 진정성 있는 콘텐츠로 고객에게 다양한 즐거움과 풍부한 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

한편, 에어부산은 이번 유튜브 구독자 20만명 달성을 기념해 이날 오전 11시부터 오는 31일까지 에어부산 홈페이지 및 웹·앱을 통해 예약하는 승객을 대상으로 항공권 2만원 할인(국제선) 등의 쿠폰 4000매를 제공한다.

아울러 커뮤니티 게시글 내 댓글을 남긴 구독자를 대상으로 추첨을 통해 ▷에어부산 국제선 왕복 항공권 10매 ▷에어부산 국내선 왕복 항공권 10매 ▷에부리&러부리 봉제 인형 10세트 ▷에어부산 옥스퍼드 블록 20개를 제공한다.