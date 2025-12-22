서울시 “사표 수리할 방침”

[헤럴드경제=박병국 기자] 사생활 논란에 휩싸인 ‘저속노화’ 전문가 정희원 박사가 서울시 건강총괄관에 직에서 물러난다.

22일 서울시에 따르면 정 박사는 전날 시에 사의를 표명했다. 시는 정 박사가 제출한 사표를 수리할 방침으로 전해졌다.

건강총괄관은 서울시가 인구 구조 변화에 대응하고 건강 중심 시정을 펼치기 위해 처음 도입한 직책이다. 지난 6월까지 서울아산병원 노년내과 교수를 지낸 정 박사는 지난 8월 서울시 건강총괄관으로 위촉돼 활동해왔다.

정 박사의 사의 표명은 최근 불거진 사생활 논란 때문으로 보인다. 그는 자신이 대표를 맡고 있는 저속노화연구소에서 위촉연구원으로 일하던 30대 여성 A 씨로부터 지난 7월부터 스토킹을 당했다며 A씨를 공갈미수와 주거침입 등 혐의로 고소했다.

이에 A씨는 “권력관계 속에서 발생한 젠더 기반 폭력”이라며 정 박사를 강제추행 등 혐의로 맞고소했다. A씨 측을 통해 두 사람이 주고받은 메신저 일부가 공개되며 논란이 커졌다.