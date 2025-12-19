“포용금융, 비용 아닌 지속가능 성장 일환”

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원은 19일 오후 서울 여의도 금감원 본원에서 ‘2025년도 포용·상생금융 시상식’을 열고 금감원장 기관포상 6개, 개인포상 10개를 수여했다.

이날 시상식에서는 서민금융 지원 부문에서 우리은행과 경남은행이, 중소기업 지원 부문에서 농협은행과 경남은행이, 자영업자 경영컨설팅 지원 부문에서 국민은행과 광주은행이 각각 우수기관상을 받았다.

개인 부문에서는 서민·중소기업 지원, 자영업자 경영컨설팅, 상생금융 지원 등 업무를 적극 수행한 10명이 우수상을 수상했다.

금감원은 상생금융 우수사례가 금융권 내 확산될 수 있도록 우리은행, 기업은행, 신한은행의 사례 발표 자리도 마련했다.

우리은행은 청년·사회초년생, 자영업자·소상공인 등을 대상으로 새희망홀씨 특화상품을 개발해 올 상반기 611억원을 공급했다. 은행권 내 가장 많은 규모의 새희망홀씨 대출을 공급한 성과다.

기업은행은 대기업과 동반성장협약을 적극 체결하고, 예금보험공사·중소기업중앙회·네네치킨 등 다양한 기관을 신규 발굴해 협약을 맺었다. 올 상반기 동반성장대출 1조원을 공급해 은행권 내 최대 규모를 기록했다.

신한은행은 금융 접근성이 낮은 청년 소상공인(19~39세)을 위해 전국 17개 지역신용보증재단에 105억원을 단독 출연하고 보증료 35억원을 지원했다. 이를 통해 총 1050억원의 경영안정자금을 공급했다.

김병칠 금감원 은행·중소금융 부원장은 “은행권이 포용금융을 비용 측면의 과제로 인식하기보다는 지속가능 성장의 일환이자 비용 효율화 측면에서 은행 경영에 도움이 될 수 있다는 점을 인식해야 한다”며 “은행별로 중장기적 방향성을 갖고 포용금융을 체계적으로 추진해 달라”고 당부했다.

이어 “은행권의 신용평가체계가 중·저신용자, 금융이력부족자 등 다양한 계층을 충분히 아우르지 못하고 있다”며 “신용평가모형 정교화, 대안신용평가 활성화 등을 통해 신용평가체계를 고도화해 달라”고 덧붙였다.

금감원은 내년부터 은행별 포용금융 이행체계·현황 등을 종합평가하는 ‘은행권 포용금융 종합평가체계’ 도입을 추진한다. 체계·조직·전략적 방향성, 사회공헌, 서민·중소기업·소상공인 지원 부문 등을 종합 평가해 포용금융이 경영문화로 정착되도록 유도할 방침이다.