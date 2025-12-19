누적 의료계 후원액 23억원 돌파

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 의료 연구환경 개선과 미래 의료인재 양성을 위해 서울아산병원에 2억원을 후원했다.

호반그룹 산하 호반장학재단(이사장 김상열)은 19일 서울아산병원에 의학 연구 발전을 위한 후원금 2억원을 전달했다. 이날 전달식에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민형 커뮤니케이션실 상무, 박승일 서울아산병원 병원장 등 관계자 10여 명이 참석했다.

이번 후원금은 국내 의료 분야의 연구 환경을 개선하고 우수한 의료인재를 양성하는 데 활용될 예정이다. 서울아산병원은 중증 및 난치 질환 치료와 의료기술 발전을 위한 다양한 연구 활동을 통해 국내 의학 수준을 높이는 데 기여하고 있다.

김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 “이번 후원이 의료 연구와 인재 양성에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 의료와 복지 등 다양한 분야에서 사회적 안전망 강화를 위한 지원을 계속하겠다”고 밝혔다.

호반그룹은 사회공헌 핵심가치로 ‘안심사회 만들기’를 내세우고 있다. 의료 환경 개선과 환우 지원을 위한 활동을 꾸준히 펼치고 있으며, 지금까지 연세대학교 의료원, 서울대·가톨릭대 의과대학, 화순 전남대학교병원 등에 누적 23억원 이상의 후원금을 전달했다. 이 밖에도 임직원이 참여하는 정기 헌혈 캠페인, 소아암 환아 가족 대상 문화 체험 프로그램 등 다양한 나눔 활동을 전개하고 있다.