정재철의 신간 ‘소중한 사람이 음모론에 빠졌습니다’는 음모론의 위협으로부터 우리 사회의 관계와 민주주의를 지키는 법을 심도 있게 다뤘다. 팩트체크 전문가로 활동해 온 저자는 음모론이 단순히 잘못된 정보의 문제가 아니라 사회적 불안, 불평등, 제도 불신, 정체성 위기까지 복합적으로 얽혀 있는 문제라고 진단한다.

어느 날부터 우리 주변에서 음모론으로 인한 개인적, 사회적 갈등을 자주 볼 수 있게 됐다. 설득을 위해 명확한 사실을 제시해도 말이 통하지 않고 돌아오는 것은 더 큰 불신과 단절뿐인 상황이 빈번해졌다. 저자는 부정선거, 간첩, 중국인 범죄, 비밀 조직, 언론 조작 등을 확신에 차서 이야기하는 사람들을 보며 답답함을 느끼는 이들을 위해 이 책을 집필했다.

음모론은 단순한 의심이나 오해에서 비롯된 것이 아니라 세상을 해석하고 설명하려는 강력한 인식 체계이며, 믿음을 넘어선 현실로 받아들여진다. 사람들은 복잡하고 예측 불가능한 세상 속에서 질서를 갈망하고 원인을 알 수 없는 사건이 벌어졌을 때 배후에 누군가가 있다는 믿음은 불안을 잠재우는 위안이 된다.

저자에 따르면 음모론은 정보를 다루는 방식이 아니라 감정을 통해 작동하며, 그 안에는 분노, 불안, 외로움, 좌절, 배신감 같은 감정들이 가득 차 있다. 이러한 감정들은 단순한 의심을 넘어 신념으로 자리 잡게 만든다. 이성적인 반박이 통하지 않는 이유도 바로 여기에 있다. 한 사람이 음모론을 믿기 시작하면 그 믿음은 본인의 정체성에 대한 대답이 되며, 이를 바꾸는 일은 자신이 속한 세계와 자존감 전체를 바꾸는 일처럼 느껴지기에 때로는 위협으로 인식된다.

디지털 기술의 발달은 음모론의 생산과 유통 방식을 근본적으로 변화시켰으며, 현대의 음모론은 알고리즘을 타고 기하급수적으로 전파된다. 특히 딥페이크와 같은 인공지능 기술은 음모론의 증거를 제조하는 것을 더욱 쉽게 만들어 진실과 허구의 경계를 모호하게 만든다. 저자는 음모론이 지능의 문제라는 편견을 반박하며, 학력이 높거나 사회적으로 성공한 사람도 쉽게 음모론에 빠질 수 있음을 강조했다. 음모론에 빠지지 않기 위해서는 직관적인 판단에 의존하기보다 복잡한 문제를 분석하려는 태도가 필요하며, 자신의 오류 가능성을 인정하는 사람이 음모론에 잘 넘어가지 않는다.

저자는 30년 기자 생활 동안 마주했던 수많은 사람의 이야기를 녹여내며 음모론을 믿는 사람들을 조용히 들여다봤다. 이를 기반으로 음모론이 실제적인 사회적 폭력으로 이어지는 각국의 사례를 구체적으로 분석했다. 2024년 12월 3일 한국에서 선포된 비상계엄 사태는 유튜브와 극우 커뮤니티의 음모론이 국가 최고 권력의 판단에 영향을 줄 때 민주주의가 얼마나 순식간에 무너질 수 있는지를 보여준 충격적인 사건이었다. 또한 2021년 미국 의회 난입 사건, 브라질의 정부 청사 점거, 프랑스의 대체 이론, 인도네시아의 중국 경제 침략설 등 전 세계가 음모론으로 신음하고 있는 현실을 해부했다.

음모론에 빠진 소중한 사람을 되돌리기 위해 저자는 다섯 가지 실천 전략을 제안했다. 첫째는 음모론이 나오기 전 미리 경고를 전달해 면역력을 강화하는 사전 예방인 ‘프리벙킹’이다. 둘째는 직접적인 논박 대신 “그건 어디서 들었어?”와 같은 질문을 통해 상대방이 신념의 근거를 스스로 점검하게 만드는 ‘대화 기반 교정 전략’이다. 셋째는 정보 출처의 맥락과 알고리즘을 파악하는 능력을 키우는 ‘미디어 리터러시 교육’이다. 넷째는 플랫폼의 책임을 강화하고 알고리즘을 규제하는 제도적 대응이며, 마지막으로는 논리적 설득보다 상대의 불안과 두려움을 인정하는 공감에 기반한 접근이다.

결국 음모론에 저항하는 길은 단순히 거짓에 맞서는 것을 넘어 민주주의를 다시 쓰는 과정이며, 사회적 연대와 신뢰 회복이 필수적이다. 저자 정재철은 내일신문 기자이자 미디어학 박사로서 팩트체크 저널리즘을 국내에 알리는 데 힘써 왔으며, 30년간 언론의 존재 의미를 고민해 온 전문가다. 그는 이 책을 통해 음모론에 대한 사회적 면역을 강화하고, 사람들이 다시 같은 현실에서 연결될 수 있기를 희망했다. 이 책은 음모론으로 인해 소중한 관계를 잃을 위기에 처한 이들과 민주주의 공동체의 생존을 걱정하는 시민들에게 실천적인 지혜를 선사한다.

소중한 사람이 음모론에 빠졌습니다/정재철 지음/원더박스