[헤럴드경제=장연주 기자] 음주운전 논란으로 활동을 중단했던 배우 곽도원(52)이 3년 만에 활동을 재개하면서 직접 사과의 뜻을 밝혔다.

곽도원은 19일 공식 입장문을 통해 “안녕하세요, 곽도원입니다. 이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸습니다”라고 말문을 열었다.

그는 “두려움도 있었고, 부끄러움도 컸고, 제 잘못 앞에서 어떤 말도 쉽게 꺼낼 수 없었다”며 “먼저 저의 잘못으로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분들께 다시 한번 깊이 사과의 말씀을 드린다”고 고개를 숙였다.

그는 이어 “저는 2022년 음주운전이라는 중대한 잘못을 저질렀다”며 “그로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다”고 반성했다.

곽도원은 특히 스스로를 돌아보면서 사람들 앞에 설 자격이 있는지 거듭 생각해왔다고 했다. 또 빠르게 입장을 전하지 못했던 과거의 모습에 대해 사과의 뜻을 밝히기도 했다.

그는 “지난 시간 동안 세상이 조용해진 자리에서, 연기 이전에 한 사람으로서 어떤 태도로 살아야 하는지를 깊이 고민했다”며 “당연하게 여기며 살아왔던 모든 것들이 결코 당연한 것이 아니었음을 이제야 깨달았다”고 털어놨다.

이어 “앞으로의 활동에 앞서, 그 동안 보여드리지 못했던 책임 있는 모습을 차근차근 행동으로 증명해 나가고자 한다”며 “빠르게 용서를 구하려 하지 않겠다. 말이 아닌 삶으로 증명하겠다”고 활동 재개를 시사했다.

한편, 곽도원은 지난 2022년 9월 25일 제주도에서 혈중알코올농도 0.158％ 상태로 음주운전을 한 혐의로 벌금 1000만원의 약식명령을 받은 바 있다.

곽도원은 지난 18일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 ‘빌런즈’로 복귀했다.

지난 2022년 촬영을 완료했던 ‘빌런즈’는 당초 2023년 공개 예정이었지만, 곽도원의 음주운전 적발로 인해 공개가 연기됐었다.