최근 5년간 천안 분양 단지 25곳 중 ‘중도금 무이자’ 초기 적용 단지는 단 4곳

‘두산위브더제니스 센트럴 천안’, 중도금 무이자·계약금 5% 등 다양한 금융 혜택

최근 고금리 기조가 이어지는 가운데 분양시장에서 중도금 무이자 혜택이 수분양자들의 부담을 크게 줄이는 핵심 금융조건으로 주목받고 있다. 특히 천안시는 최근 5년간 분양된 단지 중 초기 분양 단계에서 중도금 무이자 혜택을 제공한 곳이 단 4곳에 그친 것으로 나타나 희소성이 부각된다. 이에 올해 천안시에서 유일하게 해당 혜택을 내건 신규 분양 단지에도 수요자들의 관심이 쏠리고 있다.

실제 12일 한국부동산원 청약홈 자료를 보면 최근 5년(‘21년 12월~’25년 12월)간 천안시에서 분양한 단지는 총 25곳으로, 이들 단지의 입주자 모집공고문을 전수조사한 결과 중도금 무이자 혜택이 명시된 단지는 단 4곳에 불과한 것으로 나타났다.

올해 12월 분양한 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’을 비롯해 ‘천안역 경남아너스빌 어반하이츠(‘24년 2월 분양), ‘천안 백석 센트레빌 파크디션(‘23년 5월 분양), ‘천안 롯데캐슬 더 두정(‘22년 11월 분양)’ 등이다.

중도금 무이자란 중도금 대출에 대한 이자를 수분양자가 부담할 필요가 없는 방식이다. 분양가는 통상 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 나눠 낸다. 그중 중도금은 일반적으로 대출을 이용해 납부하는데, 이때 발생하는 대출 이자도 수분양자가 내야 할 몫으로 돌아간다. 그러나 중도금 무이자 혜택이 적용될 경우 이 대출 이자의 전부를 시행사나 시공사가 대신 납부하게 된다.

즉, 분양 계약자는 중도금 대출을 받더라도 이자를 한 푼도 내지 않게 되는 구조다. 당장 매달 나가는 금융 비용이 사라지다 보니 자금 계획을 세울 때도 훨씬 편리하고, 초기 자금 부담을 크게 낮춰 실수요자들에게 특히 유리하다는 평가다. 일부 단지는 계약금 비율을 5% 이하로 낮추고 중도금까지 무이자로 제공하면서 ‘착한 분양 조건’으로 각광받고 있다.

‘두산위브더제니스 센트럴 천안’이 대표적으로, 단지는 올해 천안시에서 분양한 아파트 중 유일하게 중도금 60%에 대해 전액 무이자 혜택이 적용된 데다 계약금 5%, 1차 계약금 1,000만원 정액제 등의 추가 금융 혜택까지 제공돼 초기 진입 장벽을 크게 낮췄다는 평가를 받고 있다.

한 업계 관계자는 “중도금 무이자 혜택은 수분양자들의 실제 체감 부담을 크게 낮추는 효과가 있어 선호도가 특히 높은 금융 조건“이라며 “’두산위브더제니스 센트럴 천안’은 천안시 내에서 중도금 무이자 혜택을 제공하는 몇 안 되는 단지로, 초기 분양 단계부터 해당 혜택을 제공해 희소성 높은 하이엔드 브랜드 대단지를 선점할 수 있는 기회로 수요자들의 관심이 높다”고 말했다.

한편 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’은 두산건설이 충청남도에 처음 선보이는 ‘두산위브더제니스’ 하이엔드 브랜드 아파트다. 충청남도 천안시 동남구 청당동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다. 전 세대가 수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.

단지는 높은 상징성과 우수한 상품성을 갖춰 미래가치가 높다. 우선 단지는 지역 내 약 3,000세대 규모로 조성되는 ‘두산위브’ 브랜드 타운의 마지막 퍼즐로, 동남구 심장부인 청당동 핵심 입지에 들어서는 데다 상품성 또한 탁월해 향후 지역 랜드마크로 거듭날 것이란 기대를 받고 있다.

실제 단지는 남향 위주의 단지 배치로 채광성과 일조권이 우수하며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍성을 높였다. 일부 세대엔 3면개방형 구조가 적용돼 실내 개방감이 한층 극대화될 예정이다. 전 주택형에 안방 드레스룸이 조성되며 평형에 따라 전용면적 84㎡A·C타입에는 알파룸, 84㎡B타입에는 팬트리 등 넉넉한 수납 특화 공간이 도입된다.

아울러 단지 외관에도 부분커튼월룩과 유리난간 등 외관 특화설계가 적용돼 고급스러움을 한층 높일 계획이며, 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 들어설 예정으로 학부모 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다.

생활 인프라 역시 우수하다. 단지는 반경 1km 거리에 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단 등 다양한 공공기관이 인접해 있어 직주근접성이 우수하며 이마트 천안점, 하나로마트 등 편의시설도 쉽게 이용할 수 있다. 단지 도보권 청당초등학교를 비롯해 천안가온중, 천안청수고 등 초·중·고교가 두루 가깝다. 차량을 이용해 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이 있으며, 약 15분 거리에는 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울 및 수도권 지역으로 출퇴근이 용이하다.

한편 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.