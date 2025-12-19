관리자·사용자 계정 이원화 보안 및 내부통제 강화

[헤럴드경제=유동현 기자] 코빗이 법인 전용 서비스 ‘코빗비즈(Korbit Biz)’의 계정 권한 체계를 명확히 분리해 안정성을 높였다고 19일 밝혔다.

계정 체계를 ‘관리자 계정’과 ‘사용자 계정’으로 나눠 내부통제 시스템을 강화했다. 자금을 외부로 입출금하는 일은 오직 ‘관리자 계정’에서만 수행할 수 있도록 제한된다. 운용 실무를 담당하는 ‘사용자 계정’은 가상자산 거래와 각종 서비스 이용만 가능하도록 설계됐다. 횡령 등 금융 사고를 원천 차단하기 위해서다.

‘포트폴리오 관리’ 기능도 새로 추가됐다. 법인 계정 내 자산을 담당자별·용도별로 ‘포트폴리오’로 나눠 별도의 계좌처럼 독립적으로 관리할 수 있는 기능이다. 담당자들은 배정받은 포트폴리오 내에서 각자 거래를 진행할 수 있다. 개별 수익률 산출 및 거래 내역 관리도 가능해진다.

코빗 이정우 최고기술책임자(CTO)는 “이번 업데이트는 그동안 코빗비즈를 이용해 온 법인 고객들의 목소리를 적극 반영하여, 내부통제 강화와 운용 효율성을 동시에 높이는 데 주력했다”며 “앞으로도 법인 회원들이 안심하고 편리하게 가상자산을 운용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.