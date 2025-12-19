‘안권섭 특검’ 출범 후 첫 강제수사 착수 “관봉권 제조·보관·지급 등 확인 차원”

[헤럴드경제=안대용 기자] 이른바 ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’과 ‘쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹’ 사건 진상규명을 위해 출범한 안권섭 상설특별검사팀이 19일 한국은행 발권국에 대한 수색·검증영장 집행에 나섰다. 지난 6일 현판식과 함께 공식출범한 후 특검의 첫 강제수사다.

안권섭 특검팀은 이날 오전 9시께부터 한국은행 발권국에 검사와 수사관 등을 보내 수색·검증영장 집행에 착수했다.

특검팀은 이날 영장 집행에 대해 한국은행 관봉권(제조권·사용권)의 제조·보관·지급 등과 관련된 제반 정보를 확인하기 위한 것이라고 밝혔다. 수색·검증이 이뤄지고, 압수는 집행되지 않는다고 한다. 한국은행 발권국에서 진행되지만 한국은행이 피의자인 것은 아니다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 ‘공천 헌금’ 등 사건을 수사하는 과정에서 압수수색 영장 집행을 통해 5000만원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보했다. 그런데 돈다발 지폐 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커가 분실된 사실이 뒤늦게 알려지면서 논란이 일었다. 서울남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 단순 업무 실수로 띠지 등을 잃어버렸다는 입장이다.

정성호 법무부 장관은 지난 7월 진상 파악 및 책임소재 확인을 위한 감찰을 비롯해 고강도 진상 규명 조치를 지시했고, 대검찰청은 곧바로 감찰에 착수한 뒤 수사로 전환해 사실관계 파악에 나섰다.

대검은 지난 10월 관봉권 관리 과정에서, 실무상 과실은 있었으나 윗선의 증거 은폐 지시는 없었다는 취지의 수사 결과를 법무부에 보고했다.

이후 정 장관은 이 사안에 대해 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며 ‘쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹’ 사건과 함께 상설특검 수사를 결정했다.

특검팀은 이 사건과 관련해 대검 감찰부로부터 서울남부지검에 대한 감찰 기록을 확보한 상태다.