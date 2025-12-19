‘다르항’에 신규 매장…확장 지속 생크림 케이크 인기에 물량 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 몽골 제2의 도시인 다르항(Darkhan)에 신규 매장을 오픈하고 몽골에서 브랜드를 지속 확장해 나갈 계획이라고 19일 밝혔다.

뚜레쥬르는 2016년 국내 베이커리 업계 최초로 몽골에 진출해 ‘매일 신선하게 굽는 베이커리’로 높은 인지도와 호감도를 지속 축적해왔다. 다르항점 오픈은 수도 울란바토르 외 지역으로 브랜드를 본격 확장한다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

다르항점은 다르항 시내의 주택가 및 상업지에 위치한 복합몰 ‘GN 비즈니스 센터’ 1층에 약 66평 규모로 지난 8일 오픈했다. 오픈 당일에는 약 500여명 이상의 고객이 방문하며 높은 관심을 입증했다. 매장은 40석 이상의 좌석을 마련해 프리미엄 베이커리 카페형 공간으로 조성했다.

뚜레쥬르는 현지에서 생크림 케이크의 선호도가 높다는 점을 고려해 이번 달 케이크 물량을 평월 대비 대폭 확대해 준비했다. 연말연시에는 뚜레쥬르의 케이크를 구매하려는 고객들이 몰려 매장 안팎으로 대기줄이 길게 발생하기도 한다. 특히 뚜레쥬르의 대표 상품인 과일이 듬뿍 올라간 생크림 케이크 인기가 높다. 케이크 판매량의 절반 이상이 생크림 케이크일 정도다.

유목민 문화가 강한 몽골은 유제품에 대한 선호가 높지만, 케이크 시장은 제조 및 유통 구조상 버터 크림 케이크가 중심이었다. 이에 뚜레쥬르는 진출 초기부터 과일을 활용한 생크림 케이크를 다양하게 선보이며 몽골 소비자들의 수요를 겨냥했다. 매일 아침 만드는 생크림, 촉촉한 케이크 시트, 다양한 디자인과 감각적인 데코레이션 등 K-베이커리의 정수를 선보이며 인기 상품으로 자리매김했다.

CJ푸드빌 관계자는 “뚜레쥬르는 K-베이커리를 대표하는 우수한 맛과 품질의 제품을 통해 몽골 시장에서 브랜드 입지를 지속 확대해 나가고 있다”며 “앞으로도 건강하고 신선한 프리미엄 베이커리 브랜드로서 몽골 시장에서 성장을 이어가겠다”고 전했다.