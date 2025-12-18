[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청과 한국항공우주연구원은 18일 우주검증위성(E3T) 1호의 정상 작동을 최종 확인, 본격적인 탑재체 검증 임무를 시작한다고 밝혔다.

E3T 1호는 지난 11월 27일 누리호 4차에 탑재돼 발사된 후, 4일 양방향 교신에 성공했다. 이후 위성 상태 초기 점검 및 탑재체 시운전을 진행, 17일 시운전 데이터 분석 결과도 이상 없음으로 확인돼 우주 검증 임무를 수행할 예정이다.

12U(1U=10㎝×10㎝×10㎝) 크기로 개발된 E3T 1호는 앞으로 6~12개월 간 고도 600km에서 국내 연구개발 성과물인 국산 소자·부품, 반도체 등의 우주 검증 임무를 수행한다. 본체(4U)는 항우연과 ㈜나라스페이스 테크놀로지가 함께 개발했고, 탑재체(8U)에는 삼성전자의 DRAM과 NAND, KAIST의 ADC/DAC ASIC, ㈜엠아이디의 SRAM(2024년 우주청이 국산화 완료한 우주급 소자 8종 포함)이 탑재됐다.

한창헌 우주청 우주항공산업국장은 “E3T 1호의 우주 검증 임무 시작으로 국산 소자・부품의 우주사용이력(heritage) 확보가 가능해졌다”며, “앞으로도 우리 기술로 K-Space 도전을 위해, 국산 소자・부품에 대한 지속적인 검증 기회를 제공할 계획”이라고 강조했다.