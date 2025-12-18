[헤럴드경제=박세정 기자] 네이버 본사에 폭발물을 설치 했다는 협박이 들어와 경찰이 대응에 나섰다. 네이버는 직원들에게 재택근무를 권고하고 혹시 모를 상황 대비에 나섰다.

이와함께 지난 17일 폭발물 설치 협박을 당한 카카오에도 또다시 폭발물 설치 협박이 들어왔다. 전날 카카오 판교 아지트를 폭파하겠다고 협박한 인물과 동일인으로 추정된다.

경찰에 따르면 18일 오전 8시 48분께 카카오 CS센터(고객센터) 사이트에 “카카오 판교 아지트와 제주 본사, 그리고 네이버에 폭발물을 설치했다”는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이는 자신을 광주광역시 모 중학교에 재학 중인 A군이라고 밝혔으나, 경찰은 누군가 A군의 명의를 도용한 것으로 보고 있다.

카카오 CS센터 게시판에는 지난 17일 오후 7시 4분께에도 “카카오 판교 아지트를 폭파하겠다”는 A군 명의의 글이 게시됐다. 건물 수색 결과 폭발물 등 특이점은 발견되지 않았다.

확인 결과 A군은 명의 도용으로 인한 피해로 이미 지난 8일 경찰에 신고했으며, 이 사건은 광주경찰청이 현재 수사 중이다.

경찰은 전날 범행한 인물과 동일인이 A군 명의를 도용해 재차 폭파 협박을 한 것으로 추정하고, 위험성이 낮다고 판단해 카카오 판교 아지트 및 네이버 등 성남시 분당에 위치한 건물에 대해서는 경찰특공대 등을 투입하는 별도의 수색은 하지 않기로 했다.

다만 이번에 폭파 협박 대상으로 새롭게 거론된 카카오 제주 본사의 경우 경찰 폭발물 처리반이 현장에 출동 폭발물을 수색하고 있다.

이로 인해 카카오 본사에 근무 중이던 110여명이 대피했고, 카카오는 곧바로 직원들을 재택에서 근무토록 했다. 네이버도 이번 폭발물 설치 협박 신고가 접수된 뒤 본사 모든 직원에게 재택 근무를 권고했다.