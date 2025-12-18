[헤럴드경제=김유진 기자] 한국투자증권이 18일 국내 최초 종합투자계좌(IMA) 1호 상품을 출시하며 제도 가동이 시작됐다.

IMA는 자기자본의 최대 3배까지 운용이 가능한 구조로, 현재 자기자본 규모를 기준으로 하면 한국투자증권은 약 36조원, 미래에셋증권은 약 31조원까지 IMA 자금을 운용할 수 있을 것으로 추산된다. 여기에 IMA 인가를 신청해 심사를 받고 있는 NH투자증권(약 25조원)까지 합류할 경우, 향후 IMA를 통해 운용될 수 있는 자금 규모는 최대 90조원에 이를 수 있다는 전망이 나온다.

다만 1호 상품은 중간배당 없이 만기 일시지급 구조로 설계되면서, 금융소득종합과세 부담 완화와 지급 방식 다변화 등 쟁점은 향후 상품으로 넘어가게 됐다.

한국투자증권은 이날 국내 증권사 가운데 처음으로 IMA 1호 상품을 출시하고 판매를 시작했다. 발행어음 1호에 이어 IMA 1호까지 선점하면서 초대형 증권사 중 가장 먼저 새로운 자금조달·운용 수단을 실제 상품으로 구현했다는 의미가 있다.

IMA는 증권사가 고객 예탁금을 모아 기업금융·모험자본 등에 투자하고, 운용 성과에 따라 수익을 배분하되 투자자가 만기까지 보유할 경우 종투사가 원금 지급 의무를 지는 실적배당형 상품이다. 다만 예금자보호법 적용 대상은 아니다.

이번 1호 IMA 상품은 2년 만기의 폐쇄형 구조로 설계됐다. 최소 가입금액은 100만 원이며 1인당 투자 한도는 없다. 사전에 확정된 수익률은 없고, 만기 시점의 자산 운용 성과에 따라 지급 금액이 결정된다. 운용 자산은 기업대출, 회사채, 인수금융 등 현금흐름이 비교적 안정적인 기업금융 자산을 중심으로 구성되며, 비상장·사모 영역의 대체투자 자산에도 분산 투자한다.

이번 상품은 실적배당형으로 금융당국 가이드라인에 따라 사전에 확정된 수익률이나 기대수익률을 제시하지 않는다. IMA는 운용 성과에 따라 수익이 결정되는 구조로, 개별 상품의 예상 수익률을 수치로 공개할 수 없기 때문이다.

금융감독원은 전날 IMA 판매 가이드라인을 통해 실적배당형 상품에 대해 예상·기대 수익률의 수치 표기를 금지하고, 대신 핵심 투자위험과 운용 과정에서 발생할 수 있는 최악의 경우(Worst Case)를 포함한 시나리오 분석 결과, 성과보수를 포함한 보수·수수료 등을 투자자 입장에서 이해하기 쉽게 설명하도록 했다. 초기 IMA 상품은 만기가 길고 중도해지가 불가능한 점을 고려해 위험등급 4등급(보통 위험)으로 분류된다.

다만 시장은 구체적인 상품 발표 전부터 IMA 초기 상품들이 만기 2~3년의 비교적 보수적인 구조로, 연 3% 후반~4%대 수준의 수익을 추구할 것이라고 관측해 왔다. 이는 당국이 제시한 IMA 상품 예시안 가운데 저수익형(연 4~4.5%) 구간에 해당하는 수준이다.

당국은 IMA 투자수익의 과세 방식은 이자소득이 아닌 배당소득으로 확정했다. 기획재정부와 금융위원회 간 협의를 통해 배당소득으로 분류하기로 결정됐으며, 기본 세율은 15.4%다. 다만 연간 이자·배당소득 합계가 2000만 원을 초과할 경우 금융소득종합과세 대상이 될 수 있다.

이 같은 세금 구조로 인해 업계에서는 그동안 중간배당 방식이 대안으로 거론돼 왔다. 만기 일시지급 구조에서는 수익이 특정 연도에 집중되면서 금융소득종합과세 대상에 포함될 가능성이 커지기 때문이다. 그러나 이번 1호 상품에는 중간배당이 적용되지 않았다.

업계에서는 중간배당이 구조적으로 부담이 적지 않다는 평가가 나온다. IMA는 만기까지 종투사가 원금 지급 의무를 부담하는 구조로, 운용 자산 역시 기업대출·회사채·인수금융 등 비교적 장기적이고 비유동적인 기업금융 자산에 집중된다. 이 때문에 만기 이전에 투자수익 일부를 중간배당 형태로 지급하려면 운용 자산 일부를 현금화해야 하는데, 이는 향후 만기 원금 지급에 영향을 줄 수 있다는 지적이 제기돼 왔다.

특히 IMA가 새로운 유형의 상품인 만큼, 중간배당 재원을 안정적으로 마련하고 이를 관리하는 과정 자체가 쉽지 않다는 평가도 나온다. 업계에서는 중간배당을 도입하려면 만기 구조를 더 짧게 가져가거나 상품 설계를 원점에서 다시 검토해야 할 가능성도 거론하고 있다. 이 같은 이유로 1호 상품에서는 구조를 단순화해 제도 안착에 우선 초점을 맞췄다는 해석이 나온다.

업계에서는 고액자산가를 중심으로 한 세금 이슈는 남아 있지만, 일반 투자자 다수에게는 체감도가 크지 않을 것이라는 시각도 제기된다. IMA 상품별 가입 규모가 제한될 가능성이 있고, 발행어음 등 기존 상품과 비교해 위험등급이 한 단계 높은 점도 감안해야 한다는 설명이다.

연내 출시가 예정된 후속 상품들도 당분간은 유사한 구조를 취할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 미래에셋증권은 연내 IMA 1호 상품 출시를 준비 중이며, 업계에서는 시간적 제약 등을 감안할 때 중간배당 등 구조적 실험에 나서기보다는 한국투자증권과 비슷한 틀을 유지할 가능성이 크다고 보고 있다.

다른 증권사들의 참여도 이어질 것으로 보인다. NH투자증권은 한국투자증권과 미래에셋증권보다 인가 신청이 다소 늦어 현재 금융감독원의 실지조사가 진행 중이며, 업계에서는 내년 초 인가 여부가 결정될 가능성이 거론된다. 한편 금융위원회는 최근 하나증권과 신한투자증권을 자기자본 4조 원 이상 종합금융투자사업자로 지정하고 단기금융업(발행어음) 인가를 의결했다. 이에 따라 키움증권을 포함해 발행어음 사업을 영위하는 종투사는 연내 7곳으로 늘어나게 됐다.

IMA는 자기자본 8조 원 이상 종합금융투자사업자만 운용할 수 있는 계좌형 상품으로, 증권사가 자산관리 자금을 기업금융·모험자본 공급으로 직접 연결하는 구조다. 금융당국은 IMA가 종투사의 기업금융 및 모험자본 공급 확대를 위한 핵심 자금조달 수단으로 자리매김할 수 있도록 적극 유도하겠다는 방침이다.