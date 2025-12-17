[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데백화점(대구점, 상인점)이 지난 16일 각 점 문화센터에서 핀란드 공식 산타클로스가 참여하는 포토 이벤트를 진행했다. 대구점을 시작으로 상인점까지 순차적으로 진행된 이번 행사는 핀란드 관광청이 지정한 산타마을 ‘로바니에미’의 공식 인증을 받은 산타클로스가 함께하며 고객들과 기념촬영 시간을 통해 색다른 즐거움을 선사했다.


