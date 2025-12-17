[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 농림축산식품부가 주최한 ‘2025년 농촌 크리에이투어 지원사업 성과공유회’에서 우수 지제체로 선정됐다고 17일 밝혔다.

이번 성과공유회는 농촌 크리에이투어 지원사업 추진 성과와 우수사례 공유 및 향후 발전 방향 모색을 위해 마련됐다.

전국 20개 참여 지자체를 대상으로 평가해 부문별 우수 지자체 4개소를 선정했다.

그 중 의성군은 ‘지역자원 해석’ 부문에서 우수 지자체로 뽑혔다.

의성군 농촌체험휴양마을협의회는 8개 농촌체험휴양마을로 구성돼 있다.

지난해 국비 공모사업을 통해 확보한 2억5000만원을 바탕으로 지역 관광자원과 농촌체험휴양마을을 연계한 특색 있는 농촌관광 프로그램을 개발·운영해 왔다.

해당 크리에이투어 연계 농촌여행 상품은 총 38회 운영돼 703명이 참여하는 성과를 거뒀다.

특히 지역자원을 기반으로 한 마을 스토리 발굴과 브랜딩을 통해 ‘반드시 느리게 걷기, 의성 온새미로(路)’ 브랜드를 선보이며 외국인 관광객과 반려동물 동반 여행객, 어린이 가족 단위 등 신규 관광 수요를 창출했다.

지속 가능한 관광 상품도 마련해 마을 주도 관광 생태계 구축 기반을 확보했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

김주수 의성군수는 “앞으로도 의성 지역자원을 활용한 특색 있고 지속 가능한 농촌관광이 정착되고 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.