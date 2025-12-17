이르면 이번주 중 신규제재 발표 가능성…종전합의 압박

[헤럴드경제=김영철 기자] 우크라이나 종전 협상을 밀어붙이고 있는 미국이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 종전안을 받지 않을 경우 에너지 분야에 대한 신규 제재를 준비하는 것으로 전해졌다.

블룸버그통신은 16일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 미국이 러시아의 ‘그림자 선단’과 선단의 거래를 중개하는 무역업자 등에 제재를 가하는 방안을 고려하고 있다고 보도했다. 그림자 선단은 러시아가 국제사회의 제재를 피해 원유를 밀수출하는 데 활용하고 있는 수단이다.

소식통에 따르면 신규 제재는 이르면 이번 주 중 발표될 것으로 보인다. 스콧 베선트 미 재무장관이 금주 초 유럽 대표단과 만났을 때 이 문제를 논의했다는 전언이다.

베선트 장관은 당시 회담 후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “트럼프 대통령은 평화의 대통령이며, 그의 지도력 아래 미국은 우크라이나 전쟁 종식을 최우선 과제로 삼을 것임을 다시 한번 강조했다”고 적었다.

다만 최종 결정권은 도널드 트럼프 대통령에게 달려있다고 관계자들이 블룸버그에 전했다.

트럼프 대통령은 지난 10월 집권 2기 들어 처음으로 러시아 석유기업 2곳을 제재 대상에 올린 바 있다.

서방은 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아의 전쟁자금줄을 차단하기 위해 원유가격 상한제 등 다양한 제재를 가해왔다.

그러나 지금까지 국제사회가 취한 일련의 조치들은 전쟁 중단으로 이어지지는 못했다.

러시아는 자국 석유기업 등에 대한 국제 제재로 경제에 상당한 부담을 겪고 있는 와중에도 우크라이나에 대한 공격을 멈추지 않고 있다.

이런 가운데 미국은 우크라이나에 북대서양조약기구(NATO·나토) 헌장 5조와 유사한 내용의 안전보장안을 제안하며 종전 협상에 고삐를 당기고 있다.

트럼프 대통령은 “어느 때보다 (종전에) 가까워져 있다”고 말했고, 종전 논의에 참여하고 있는 미국 당국자들도 “90% 합의에 이르렀다”며 최종 타결을 압박하고 있다.

다만 일각에서는 돈바스(도네츠크·루한스크주) 지역을 포함한 영토 문제, 동결된 러시아 중앙은행 자산의 사용 문제, 자포리자 원자력발전소 관리 문제 등 쟁점이 여전하다고 분석하고 있다.

한편, 미국의 신규 제재 가능성을 제기한 블룸버그의 보도에 러시아 크렘린궁은 “어떤 제재든 미국과 러시아의 관계 개선 노력을 저해할 것”이라며 부정적인 반응을 보였다고 로이터 통신이 전했다.