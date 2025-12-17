차량 SW 글로벌 품질인증 ‘A-SPICE 레벨2’ 획득

뷰런테크놀로지(대표 김재광)가 ADAS(첨단 운전자 보조장치)용 라이다 인지솔루션을 본격 양산한다.

17일 회사 측에 따르면, 자사 라이다솔루션 ‘뷰원’으로 차량 소프트웨어 품질인증인 ‘A-SPICE 레벨2(Capability Level 2)’를 획득했다.

이 인증은 완성차 업체들이 협력사의 자동차 SW 개발·관리의 품질과 역량을 검증하는 개발프로세스 평가모델이다. 레벨2(CL2)는 시스템의 체계적 관리와 품질보장을 의미한다. 글로벌 SW 공급사(OEM)들이 양산파트너를 선정할 때 필수로 요구하는 자격요건으로 통한다.

뷰런은 지난 3월 레벨1(CL1)을 달성한 데 이어 7개월 만에 CL2 등급을 획득했다. 티어-1(대형 부품사) 기업조차도 어려움을 겪는 인증과정을 스타트업이 이례적으로 단기간 내 완료한 사례로 평가된다. 차량용 SW 개발·품질관리 역량이 글로벌 양산기준을 충족한다는 뜻이다.

김재광 뷰런 대표는 “이번 인증으로 양산단계에 필요한 개발·검증체계를 통과해 글로벌 시장 진출을 위한 양산체계 구축을 완료하게 됐다. 글로벌 OEM들과 양산 적용을 협의하겠다”고 말했다.