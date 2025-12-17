홍콩 재벌 리카싱 소유 기업이 운영하던 파나마항 트럼프 압박에 美 블랙록 컨소시엄에 매각키로 中 “국유 해운사가 지분 가져야” 반대...34조원 거래 ‘교착상태’

[헤럴드경제=도현정 기자]홍콩에서 미국으로, 다시 중국으로?

도널드 트럼프 미국 대통령의 압박에 홍콩에서 미국으로 ‘이양’ 되려던 파나마 운하 항구 운영권이 다시 그 향방에 변수를 맞았다. 중국이 해당 운영권 매각안에 대해 이의를 제기했기 때문이다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 홍콩CK허치슨홀딩스가 파나마 운하 항구 2곳을 포함한 40여개의 글로벌 항만 사업 지분을 미국 최대의 자산운용사 블랙록 주도의 컨소시엄에 매각하려던 것이 중국의 반대로 막혔다고 보도했다.

파나마 운하는 1914년 개통된 곳으로, 대서양과 태평양을 잇는 핵심 물류 통로다. 해당 운하의 운영권은 홍콩 재벌 리카싱 가문의 기업 CK허치슨이 보유하고 있다. CK허치슨이 운영하는 파나마 운하 내 발보아 항구와 크리스토발 항구에서는 매년 미국행 컨테이너선 수백만대가 하역 및 선적 작업을 한다.

파나마 운하 항구 운영권이 수백억달러의 거래 대상이 된 것은 트럼프 대통령의 말 한마디에서 시작됐다. 트럼프 대통령은 지난 1월 백악관으로 복귀한 직후 “파나마 운하가 중국 영향력에 놓였다”고 주장하며 미국이 1999년에 넘겼던 파나마 운하 통제권을 환수하겠다고 밝혔다.

트럼프의 발언 한달여 후인 지난 3월 CK허치슨은 파나마 운하를 포함한 항구 운영 사업 부문을 블랙록 컨소시엄에 넘기겠다고 발표했다. 거래 규모는 228억달러(약 33조5700억원)에 달했다.

그러나 최근 이 거래에 중국이 반대하고 나섰다. 중국은 국영 해운사인 중국 원양해운(COSCO·코스코)가 운영권의 지배지분을 확보하지 않으면 이번 거래를 막겠다는 입장이다. WSJ은 중국이 애초 블랙록 컨소시엄과 CK허치슨의 거래에 강하게 반발하며 해당 계약에 코스코가 동등한 자격의 파트너로 참여해야 한다고 주장해왔고, 이번에는 요구 수준을 ‘코스코의 지배지분 확보’로 더 올렸다고 보도했다. WSJ은 중국이 이를 미국과의 무역협상에서 요구 사항 중 하나로 내세울 것이라는 전망도 했다.

블랙록 컨소시엄 측은 중국 코스코와 동일한 지분을 보유하는 것까지는 고려해볼 수 있지만, 지배지분을 넘기는 안을 수용할 수 없다는 입장이다. WSJ에 따르면 백악관도 최근 이런 조건을 받아들일 수 없다고 밝혔다.