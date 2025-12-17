- 다양한 제도와 근무환경 개선 성과 인정

디지털 크리에이티브 대행사 (주)더크림유니언(대표이사 이정훈)이 ‘2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업’으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

‘2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업’은 고용노동부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부,한국노동조합총연맹, 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회가 공동 주최하고 노사발전재단이 주관하여 유연근무 운영, 근로시간 관리, 연차 사용 활성화, 일·육아 병행 지원, 조직문화 개선 등 근로환경 전반을 종합적으로 평가해 근로자의 일·생활 균형 실천에 모범을 보인 기업을 선정한다.

더크림유니언은 시차출퇴근제와 재택근무를 포함한 유연근무제를 안정적으로 운영해 구성원이 개인 일정과 업무에 맞춰 근무 리듬을 유연하게 조절할 수 있는 환경을 구축해왔다. 또한 초과근무 사전 승인제와 정시퇴근 문화 정착 활동을 병행하며 일과 삶의 균형을 실질적으로 지원하고 있다.

휴가 제도 측면에서도 높은 평가를 받았다. 연차 사용 시 사유 작성란을 없애 눈치 보지 않는 휴가 문화를 정착시켰으며, 반반차 제도를 운영해 세분화된 개인 일정에 맞춘 휴식이 가능하도록 제도를 강화해 운영하고 있다. 또한 장기근속 구성원을 대상으로 포상휴가를 제공하는 등 일정 주기마다 회복과 재충전의 시간을 가질 수 있도록 지원해 균형 잡힌 휴식 환경을 마련했다.

육아 친화 제도 또한 적극 운영하고 있다. 임산부 정기 건강검진, 임신기·육아기 근로시간 단축제도, 출산휴가 및 육아휴직 제도 등을 전사적으로 지원해 경력 단절 없이 일과 육아를 병행할 수 있도록 돕고 있다. 아울러 사내 캠페인인 ‘ALL바른 크림 생활’을 통해 △오래 일하지 않기 △똑똑하게 일하기 △제대로 쉬기 세 가지 실천과제를 지속 운영하며 조직 전반에 워라밸 문화를 확산하고 있다.

조태원 부사장은 “직원들이 건강하게 성장할 수 있는 근무환경을 만들기 위해 제도와 문화를 꾸준히 다듬어 왔고, 그 노력이 이번 선정으로 이어져 뜻깊다”며 “앞으로도 일과 삶이 조화를 이루는 조직문화를 확립해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 더크림유니언은 UX/UI 구축, 유지·운영 및 개발 등의 서비스를 제공하는 디지털 크리에이티브 대행사로, 최근 ‘ICT AWARD KOREA 2025’에서 한화파워시스템 오피셜 웹사이트 리뉴얼로 PLATINUM PRIZE(대상), 한글과컴퓨터 오피셜 웹사이트 리뉴얼로 GOLD PRIZE(금상)를 수상했다. 또한 ‘AI과학기술혁신대상 2025’에서는 온프레미스 기반 UI Canvas AI Builder 프로젝트로 금상(전자신문사장상)을 수상하며 기술 혁신 역량을 인정받았으며, AX Lab(AI Transformation)을 통한 ‘AI Director 연구모임’을 공식 출범하며 AI를 활용한 디자인·콘텐츠 제작 방식의 혁신에도 적극 나서고 있다.