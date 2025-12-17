약 1만3000평…2028년 완공 목표

신세계사이먼이 대구광역시 산격청사에서 안심뉴타운 유통상업시설 부지 ‘대구 프리미엄 아울렛(가칭) 개발을 위한 MOU(양해각서)’를 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약식에는 김정기 대구광역시장 권한대행과 정명섭 대구도시개발공사 사장, 정의관 대구시 동구청 부구청장, 김영섭 신세계사이먼 대표이사, 우체 아큐주오 사이먼 개발&재무담당 부사장 등이 참석했다.

신세계사이먼은 대구광역시 도심 지역인 동구 율암동 일대 안심뉴타운 유통 상업시설 부지 1만2464평(4만1134㎡)을 영업면적 약 1만3000평(4만2900㎡) 이상 규모의 프리미엄 아울렛으로 조성한다. 완공 목표는 오는 2028년이다. 글로벌 패션 및 F&B(식음료) 브랜드 등 국내외 유명 200여개 브랜드가 입점할 예정이다.

대구 프리미엄 아울렛은 신세계사이먼의 여주·파주·부산·시흥·제주에 이은 여섯 번째 프로젝트다. 개발 예정지의 반경 40km 안에 310만명이 거주해 수요가 탄탄한다. 도시철도와 버스 등 대중교통 접근이 용이하고, 인근 경부·중앙·대구외곽순환고속도로와 연결되는 나들목(IC)도 가깝다. 프리미엄 아울렛의 관광자원 역할을 통한 관광객 유치도 기대된다.

김영섭 신세계사이먼 대표는 “신규 고용 창출과 상생협력을 통한 지역경제 활성화에도 앞장서겠다”고 말했다. 박연수 기자