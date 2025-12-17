데이터 분석, 행정문서 작성 등 사례 수록

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 공무원이 행정 업무 전반에서 생성형 인공지능(AI)을 보다 쉽고 정확하게 활용할 수 있도록 돕는 실무 중심 참고서인 ‘인공지능(AI) 실무 활용과 2025 학습성과 사례집’을 발간해 시 본청과 산하기관에 배부한다고 17일 밝혔다.

이번 사례집은 보고서 기획, 데이터 분석, 행정문서 작성 등 실제 행정 현장에서 AI를 활용한 다양한 사례를 정리해 공직자가 업무에 즉시 참고할 수 있도록 구성한 것이 가장 큰 특징이다.

또한 올해 운영한 AI 초·중급 교육을 통해 공무원의 기초 및 실무 활용 역량을 강화한 뒤, AI 학습모임을 통해 구현한 시범 공공서비스 개발 과정도 함께 수록했다. 특히 부산시 공직사회 최초로 AI 학습모임을 통해 행정 효율성을 높이는 AI 서비스를 개발한 점에서 의미가 크다.

시는 향후 AI 관련 전문 교육을 확대해 공직 내 AI 전문가 양성을 지속적으로 강화할 계획이다. 아울러 공무원이 AI를 안전하게 활용할 수 있도록 생성형 인공지능 활용 지침과 체크리스트도 함께 배포해 책임 있는 AI 활용 문화를 확산할 예정이다.

해당 지침에는 공정성, 신뢰성, 보안 등 기본 원칙을 중심으로 공무원이 AI 활용 시 반드시 점검해야 할 기준이 담겼다. 시는 ‘과도한 제한’보다 자율적이고 책임 있는 활용 중심의 행정문화 정착을 목표로 하고 있다.

시는 앞으로 AI ▷교육 ▷실습 기반 학습모임 ▷시범 공공서비스 개발 ▷성과 공유(사례집)로 이어지는 선순환 학습 구조를 더욱 강화해 공직사회 전반의 AI 활용 역량을 높이고 행정 혁신을 지속적으로 확산해 나갈 방침이다.