목현동 상수도 확대 보급 사업 등 5개 사업에 투입

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)가 2025년 하반기 특별교부세 19억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

이번에 확보한 특별교부세는 지역 현안 해결과 시민 생활 여건 개선을 위해 총 5개 사업에 투입될 예정이다.

세부 사업은 ▷급수 취약지역 상수도 확대 보급 사업(목현동) 3억원 ▷탄소중립 목재교육종합센터 조성 사업 7억원 ▷오산천 산책로 정비 공사 3억원 ▷시도 17호선(고산 별빛초 일원) 도로 확포장 사업 3억원 ▷급수 취약지역 상수도 확대 보급 사업(수양리) 3억원이다.

시는 앞서 2025년 상반기에도 5개 사업에 대해 총 18억원의 특별교부세를 확보하는 등 국·도비 재원 확보에 지속적으로 힘써왔다.

방세환 시장은 “광주시 발전을 위해 꾸준히 힘써주신 지역구 국회의원들께 감사드리며 이번 특별교부세 확보는 시민 생활과 직결된 사업들을 보다 신속하게 추진할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.