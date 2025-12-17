[헤럴드경제=박연수 기자] 번개장터는 지난해 7월 도입한 에스크로 기반 ‘안전결제’ 성과를 17일 공개했다. 안전결제 도입 후 사기 피해는 도입 이전 대비 95% 감소했으며, 거래 건수는 2배 이상 성장한 것으로 나타났다.

번개장터는 안전결제 전면 도입 이후 가장 큰 성과로 중고거래의 고질적 문제였던 사기 피해가 크게 줄어든 점을 꼽았다. 구매자가 물품을 수령한 뒤 구매를 확정해야만 판매자에게 대금이 지급되는 에스크로 구조로, ‘선입금 후 미발송’과 같은 대표적인 사기 유형은 거래 구조상 발생하기 어려운 환경으로 전환됐다.

안전결제 도입 이후 거래 규모도 비약적으로 성장했다. 지난 10월 월 거래량 101만건을 기록하며 ‘월 100만 건 거래 시대’를 열었다. 자연스레 거래액도 늘었다. 지난 7월 거래액은 820억원으로 전년 동기 대비 54% 증가했다.

이용자 지표 역시 빠르게 확대됐다. 안전결제 정착으로 구매자에게는 거래 신뢰를, 판매자에게는 정산 안정성을 제공하며 양측 유입을 동시에 끌어냈다. 실제 월 구매자 수는 전년 동기 대비 126% 증가했다. 판매자 수도 같은 기간 125% 늘었다.

번개장터 관계자는“안전결제 도입으로 구매가 활발해지면서 판매자의 매출 증대로 이어졌고, 이는 다시 판매자 유입을 가속하는 선순환 구조를 만들었다”며 “앞으로도 기술 고도화와 운영 정책 강화를 통해 가장 안전하고 편리한 리커머스 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 말했다.