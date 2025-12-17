[헤럴드경제=민성기 기자] 유홍준 국립중앙박물관장은 최근 정부 업뭅보고시이재명 대통령의 발언을 계기로 주목받고 있는 ‘환단고기’에 대해 상상력이 투영된 민족적의적 역사관이라고 비판했다.

유 관장은 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 한국문화원에서 열린 강연 행사 도중 이 대통령의 최근 환단고기 발언을 거론하며 “대통령이 ‘환빠’(환단고기의 내용을 사실로 믿거나 그 사관을 지지하는 사람들) 이야기를 했던 것은 환빠를 지지해서가 아니고 그 골치 아픈 환빠를 동북아역사재단은 어떻게 대처하느냐고 물어본 것이었다”고 말했다.

이어 유 관장은 환단고기에 대해 “옛날 고조선이 세계지배했다는 이야기인데, 그것을 우리가 따라야 되겠는가”라고 반문한 뒤 “그러니까 역사로 증명하는 시기에 자신들의 민족적 열등의식을 그냥 상상력으로 해서 자기만족 했던 사관이 환빠”라고 평가했다.

그러면서 유 관장은 “그러니까 (이재명) 대통령은 ‘동북아역사재단은 그런 것을 어떻게 대처하겠느냐’하고 물어본 것”이라고 주장했다.

앞서 이 대통령은 지난 12일 정부 업무보고 때 박지향 동북아역사재단 이사장에게 환단고기와 관련, “환빠 논쟁이라고 있다. 단군, 환단고기를 주장하고 연구하는 사람들을 보고 비하해서 환빠라고 부르지 않느냐”며 “고대 역사를 놓고 다툼이 벌어지고 있는데, 증거가 없는 것은 역사가 아니냐. (중략) 환단고기는 문헌이 아니냐”라고 물어 정치권에서 논란이 됐다.

학계에서는 이미 ‘위서’라고 판단한 환단고기를 대통령이 공개 언급해 논란이 벌어지자, 야권에서는 이 대통령을 향해 ‘철 지난 환단고기 타령을 늘어놓았다’ ‘정통 역사학자를 가르치려 든다’ 등 비판을 쏟아냈다.

이에 대통령실은 “환단고기 관련 발언은 이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다”라고 해명한 바 있다.

환단고기는 종교인이자 유사 역사학자인 이유립이 1979년에 출간한 책이다. 단군 이전에 환국이라는 국가가 존재했고, 고대 한민족 영토는 한반도를 넘어 시베리아, 중앙아시아 등 유라시아 대륙 대부분에 걸쳐 있었다는 주장을 싣고 있다.

이유립은 이 책이 고대부터 전해 내려오던 역사서 4권을 독립운동가 계연수가 1911년 저술한 책이라고 주장했지만, 학계는 모순적 서술 등이 담긴 것을 근거로 이 책이 이유립에 의해 쓰인 위서라고 보고 있다.