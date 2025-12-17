2025년 울산시 사회조사서 응답자 26.2% 여가시설 불만족 표해

뉴온시티, 전체 22% 공원·녹지로 조성해 쾌적한 주거환경 극대화

울산시민 4명 중 1명은 울산시 내 여가시설이 부족하다고 느끼고 있다는 조사 결과가 나오면서 도시공원, 녹지 등 여가시간을 보낼 수 있는 공간의 중요성이 커지고 있다.

지난 11월 울산시가 발표한 ‘2025년 사회조사’ 사회분야 결과에 따르면 울산시민이 시내 여가생활에서 불만족을 느끼는 이유로 ‘여가시설 부족(26.2%)’ 항목이 가장 높은 응답 비율을 차지했다. 특히 울주군의 경우 공원·녹지시설에 대한 만족도가 36.6%로, 울산시 전체(40.9%) 대비 낮게 나타나면서 공원·녹지 등 공공시설 확충이 필요하다는 점이 확인됐다.

울산광역시는 거주 지역별로 공원·녹지 공급에 대한 만족도 차이가 크게 나타나는 상황이다. 이번 조사에 따르면 울산대공원이 위치한 남구(51.8%)와 태화강 국가정원이 있는 중구(39.0%)에서는 비교적 높은 만족도를 보였지만 울주군(36.6%), 동구(31.4%)에서는 낮은 만족도를 보였다.

이 같은 공원·녹지는 최근 1~2인 가구, 재택근무 인구 증가 등으로 환경적 요소에 대한 고려가 늘어나면서 일상생활에서 삶의 질을 높일 수 있는 여가시설로 평가받고 있다. 특히 ‘공세권’ 같은 자연환경이 실수요자들의 주목을 받으며 부동산 시장에서도 주요 선택 기준으로 자리잡고 있다.

실제로, 부동산R114 자료를 보면 올해 분양된 ‘공세권’ 단지들은 청약 시장에서 높은 성적을 거뒀다. 서리풀공원이 근처에 위치한 서울시 서초구 방배동 ‘래미안 원페를라’는 지난 2월 1순위 청약에서 151.62대 1의 평균 경쟁률을 기록했으며, 인근에 광교호수공원이 자리한 경기 화성시 산척동 ‘동탄 포레파크 자연& 푸르지오’는 지난 5월 1순위 청약에서 68.69대 1의 평균 경쟁률을 기록했다.

상황이 이렇자, 울주군 내 공원·녹지 공급을 통해 쾌적한 주거환경을 마련해 줄 울산 KTX역세권 복합특화단지 ‘뉴온시티’ 개발사업이 수요자들의 주목을 받고 있다.

뉴온시티 개발사업은 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 일원 153만2,460㎡ 부지를 개발하는 대규모 프로젝트로, 전체 중 22.5%에 달하는 34만4,954㎡ 부지를 공원과 녹지로 조성해 울주군민을 비롯한 울산시민들에게 도심 속 자연을 제공할 예정이다.

뉴온시티에는 산업시설용지와 주거시설용지에 충분한 완충녹지를 배치하여 대기오염 및 소음 등을 차단하고 쾌적한 주거·산업 환경을 조성할 예정이다. 여기에 뉴온시티만이 가지는 지역자원을 활용하여 도시의 정체성을 확실할 수 있는 상징적인 공원녹지체계를 구축할 계획이다.

뉴온시티는 지난 11월 한국부동산개발협회(KODA)에서 주관한 ‘제1회 KODA 디벨로퍼 어워즈’에서 우수상을 수상하며 사업성을 공식적으로 인정받았다. 이번 어워즈는 국내 부동산개발산업의 미래 방향을 제시하기 위해 마련된 행사로, 뉴온시티는 이번 어워즈에서 국가 발전과 도시 경쟁력 제고에 기여한 우수 프로젝트라는 평을 받기도 했다.

사업시행자인 ㈜울산복합도시개발은 울주군(16%), 울산도시공사(39%) 등 공공이 50% 이상의 지분을 보유하고 있어 투명성과 공정성을 강점으로 사업을 진행함에 있어서 높은 신뢰를 얻고 있다. 지난 10월에는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 실행을 통해 총 5,500억원 규모의 자금을 확보하면서 사업이 본격적인 궤도에 올라섰다.

지난 3일에는 기공식을 열고 뉴온시티 개발의 본격적인 닻을 올렸으며, 연말 착공을 목표로 분양 일정 등 세부 실행계획을 순차적으로 추진할 계획이다.

울산도시복합개발 관계자는 “뉴온시티는 KTX 울산역세권이라는 뛰어난 입지와 풍부한 인프라를 통한 높은 미래 가치가 기대되는 대규모 프로젝트”라며 “약 1만1,000세대를 품을 주거타운과 약 34만㎡ 규모의 공원·녹지를 모두 갖춘 자연친화적 신도심인 만큼 실수요자들의 많은 관심이 기대된다“라고 밝혔다.