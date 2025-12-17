뇌졸중 ‘왼손 피아니스트’ 이훈, 의료진 위한 연주 재활 출발점 된 병원 로비 무대, 희망 메시지 전파

[헤럴드경제=고재우 기자] 서울성모병원은 지난 16일 병원 로비에서 뇌졸중을 극복한 ‘왼손 피아니스트’ 이훈 씨를 초청해 음악회를 개최했다고 17일 밝혔다.

지난 2012년 미국 신시내티 음대 박사학위 과정 중 갑작스러운 뇌졸중으로 쓰러졌던 이 씨는 좌뇌의 약 60%가 손상됐다. 오른쪽 팔다리 마비와 실어증이 찾아왔고, 음악 활동은커녕 일상생활조차 어려웠다. 귀국한 이 씨는 서울성모병원에서 강도 높은 재활치료를 이어갔고, 다시 피아노 앞에 앉았다.

재활치료를 마친 이 씨는 지난 2016년 7월 서울성모병원 로비에서 뇌졸중 환자와 병원을 찾은 내원객을 위한 연주를 했다. 뇌졸중 환자들에게 “다시 시작할 수 있다”는 메시지를 전한 상징적 무대였다. 미국 신시내티대학 박사과정 지도교수도 현장을 찾아 7회의 연주회를 마치면 박사학위를 수여하겠다고 제안했고, 결국 2017년 정식으로 음악 박사학위를 취득했다.

이후 이 씨는 롯데콘서트홀 ‘내 왼쪽 손(My Left Hand)’ 독주회, 포스코재단 초청 의료진 감사음악회, 예술의전당 독주회 등 활발한 활동을 이어갔다. 현재는 사회적 기업 툴뮤직 소속 아티스트로 툴뮤직장애인예술단과 지샘병원장애인예술단 단장으로도 활동하고 있다. 올해 9월에는 자신의 반신마비 극복 과정을 담은 에세이 ‘나는 왼손 피아니스트입니다’를 출간하기도 했다.

이 씨의 재활 과정을 함께 해 온 한필우 물리치료사는 “갑작스러운 뇌졸중으로 많은 환자분들이 큰 상실감을 겪기 쉬운데, 이훈 피아니스트는 음악에 대한 열정으로 다시 일어섰다”고 말했다. 지가은 작업치료사도 “오늘의 공연이 다른 환자분들에게도 희망이 돼, 끝까지 포기하지 않기를 진심으로 응원한다”고 덧붙였다.

이훈 왼손 피아니스트는 “이 자리까지 올 수 있도록 도와주신 병원 의료진분들께 다시 한번 진심으로 감사드린다”며 “재활 운동이 힘들고 지칠 때도 있지만 제가 다시 피아노를 칠 수 있었던 것처럼 언젠가는 다른 환자들도 건강을 찾을 수 있을 것”이라며 희망의 메시지를 전했다.