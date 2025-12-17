와일스 백악관 비서실장 월간 배니티 페어(Vanity Fair) 인터뷰 “부정직하게 꾸며진 악의적 기사” 기사 공개 후 반박 트럼프 “나 술 마셨으면 중독됐을 가능성 커.. 와일스 전폭 지지” 두둔

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근 수지 와일스 백악관 비서실장이 트럼프 대통령뿐 아니라 트럼프 행정부 고위직들을 신랄하게 비판했다는 인터뷰 기사가 16일(현지시간) 공개됐다.

그간 트럼프 대통령이 와일스 실장에 대해 공개적으로 전폭적인 신뢰를 표명해왔다는 점에서 이번 인터뷰는 미국 정가에 작지 않은 파장과 논란을 일으킬 전망이다. 다만 트럼프 대통령은 기사 보도 이후 “만약 내가 술을 마셨다면 알코올 중독자가 될 가능성이 매우 높았을 것”이라며 와일스 비서실장을 옹호했다.

미 대중문화 월간지인 배니티 페어는 이날 와일스 비서실장과 올해 트럼프 대통령의 집권 2기 취임식 직전부터 꾸준히 인터뷰를 했다면서 2꼭지로 나눠진 기사를 송고했다. 보도에 따르면 와일스 실장은 인터뷰에서 트럼프 대통령이 “알코올중독자의 성격을 가졌다”며 “그는 자신이 할 수 없는 일은 없다는 시각으로 행동한다”고 했다.

미국프로풋볼(NFL) 스타 및 유명 스포츠캐스터라는 화려한 이력 뒤에 알코올 중독을 안고 살았던 부친을 둔 와일스 실장은 “고도 알코올 중독자나 일반 알코올 중독자들의 성격은 술을 마실 때 과장된다”며 “그래서 나는 강한 성격의 소유자들에 대해 어느 정도 전문가”라고 말하기도 했다.

상호관세에 “엄청난 의견 불일치”…기사 보도 후 “악의적 기사” 반박

와일스 실장은 또 트럼프 대통령이 집권 2기 행정부 출범 첫날, 집권 1기 막바지에 발생한 2021년 1월 6일 의회 의사당 폭동 가담자들을 사면한 것과 관련해 ‘선별적 사면’을 제안했으나 받아들여지지 않았고 결국 트럼프 대통령의 결정에 “어느 정도 동의하게됐다”고 했다.

트럼프 2기 행정부 출범 이후 불법이민자에 대한 대규모 추방작전 당시 미국인 아이를 둔 여성을 강제 추방한 것에 대해 와일스 실장은 “어떻게 그런 실수를 할 수 있는지 이해할 수 없지만, 누군가가 그렇게 했다”고 지적했다.

와일스 실장은 아울러 트럼프 대통령의 정적 및 정치적 반대자에 대한 기소 등에 대해선 “우리(트럼프-와일스)는 (집권2기 취임 후) 90일이 지나기 전에 보복은 끝내기로 느슨하게 의견 일치를 봤다”고 말했다. 그는 트럼프 대통령이 “보복을 하고 있지 않다고 생각한다”고 말했지만, 이후 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관을 대출 사기 혐의로 수사하는 것에 대해선 “그건 하나의 보복일 수 있겠다”고 인정했다.

와일스 실장은 민주당 출신인 빌 클린턴 전 대통령이 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인이 성범죄를 저지른 호화저택이 있는 섬을 방문했다는 트럼프 대통령의 주장에 대해선 “증거가 없다. 그 점에 관해선 대통령이 틀렸다”라고도 했다.

그는 트럼프 대통령이 지난 4월 2일을 ‘미국 해방의 날’이라고 부르며 상호관세를 발표한 것과 관련해선 “관세가 좋은 정책인지에 대해 엄청난 의견 불일치가 있었다”고 전했다. 그는 “우리는 트럼프 대통령에게 ‘오늘은 관세에 대해 얘기하지 말자. 팀이 완전히 의견일치를 이룰 때까지 기다린 다음에 하자’고 제안했다”고 전한 뒤 트럼프 대통령이 결국 상호관세를 발표한 것에 대해 “예상보다 고통스러웠다”고 말했다.

와일스 실장은 인터뷰에서 JD 밴스 부통령에 대해선 “10년간 음모론자였다”면서 그가 트럼프에 대한 비판자에서 돌아선 것에 대해선 “일종의 정치적 이유 때문”이라며 비판적인 시각을 감추지 않았다.

와일스 실장은 트럼프 2기 초기 정부효율부를 이끈 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 마약류의 일종인 케타민 중독자로 지칭하면서 “천재들이 그렇듯 이상한 사람(odd duck)”이라고 평가했다.

이러한 인터뷰가 공개되자 와일스 실장은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘 새벽에 공개된 기사는 나와 최고의 대통령 및 백악관 직원, 내각을 대상으로 한 부정직하게 꾸며진 악의적 기사”라고 반박했다. 그는 또 “중요한 맥락은 무시됐고 나와 다른 사람들이 팀(트럼프 행정부)과 대통령에 대해 언급한 상당 부분이 누락됐다”며 “기사를 읽고 보니 이는 대통령과 우리 팀에 압도적으로 혼란스럽고 부정적인 서사를 그리기 위한 일이었다고 추정한다”고 덧붙였다.

트럼프 “난 술 마셨으면 중독됐을 가능성 높아…와일스 비서실장 신뢰”

다만 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 자신을 ‘알코올 중독자 성격’으로 표현한 수지 와일스 백악관 비서실장의 인터뷰 발언을 옹호했다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “알다시피 난 술을 마시지 않는다. 그건 모두 알고 있다”고 전제했다. 그는 “나는 ‘만약 내가 술을 마셨다면 알코올 중독자가 될 가능성이 매우 높았을 것’이라고 자주 말해왔다”며 자신이 “매우 소유욕이 강한 사람”이기 때문이라고 말했다.

이어 “난 자신에 대해 그런 말을 여러 번 했다. 내가 술을 마시지 않는 사람이라 다행이다. 만약 마셨다면, 충분히 그럴 수 있었을 것”이라고 와일스 실장의 표현을 거듭 옹호했다. 그러면서 “소유욕이 강하고 중독적인 유형의 성격(possessive and addictive type personality)”이라며 “나는 그 말을 아주 여러 번 했다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 와일스 실장의 인터뷰 기사는 읽어보지 않았다면서도 “사실관계가 틀렸고, 인터뷰어가 매우 잘못된 방향으로 이끌었다고 들었다”고 말했다. 그는 해당 잡지의 인터뷰어에게 “충분한 접근 권한도 없었고, 인터뷰도 아주 짧은 몇 차례뿐이었다. 그리고 수지는 일반적으로 인터뷰를 하지 않는다”고 지적했다.

와일스 실장을 여전히 신뢰하느냐는 질문에 트럼프 대통령은 “그녀는 정말 훌륭하다(She‘s fantastic)”고 강조했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 엑스에서 “트럼프 대통령에게 수지보다 더 훌륭하고 충성스러운 보좌관은 없다”고 밝힌 뒤 “행정부 전체는 그녀의 꾸준한 리더십에 감사하며 그녀를 전폭적으로 지지한다”고 와일스 실장을 옹호했다.