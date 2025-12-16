다우키움그룹 계열사 한국정보인증(대표 조태묵)이 제공하는 전자계약 서비스 싸인오케이가 키움예스저축은행의 전사 연봉계약 체결 업무에 도입되면서, 금융권 내 전자계약 전환이 빠르게 확산하고 있다.

싸인오케이는 문서 발송, 서명, 체결까지 모든 과정을 온라인에서 원스톱으로 처리할 수 있는 전자계약 서비스이다. 사용자 중심 UI와 금융권 수준의 보안 인프라를 기반으로 복잡한 계약 절차를 간소화한다는 장점을 지닌다. 싸인오케이는 최근 엠브레인 소비자 리서치에서 서비스 사용자 평가 1위를 기록하여 기능성과 편의성을 모두 인정받은 바 있다.

특히 싸인오케이는 최대 2,000건 대량 발송, 실시간 서명 현황 모니터링, 체결 알림 자동화 기능을 지원한다. 이로 인해 근로계약이나 연봉계약처럼 연말·연초에 반복되는 대량 인사 문서 처리에서 강력한 강점을 발휘한다.

키움예스저축은행은 올해 연봉계약서 체결 과정에 싸인오케이를 도입하여 전 직원을 대상으로 한 연봉 계약 업무를 신속하게 처리하였다. 기존 종이 기반 방식에서는 직원별 서명을 받고 문서를 정리하는 데 많은 시간이 소요되었으나, 전자계약으로 전환한 이후에는 계약서 발송부터 체결까지 전 과정이 자동화되면서 업무 효율이 크게 향상되었다는 설명이다.

한국정보인증 관계자는 “다우키움그룹 대표 보안기업이 제공하는 전자계약 서비스라는 점이 금융권 고객에게 높은 신뢰성을 제공하고 있다”라고 말하였다. 또한 “앞으로도 문서 업무 효율을 높이기 위한 기능 고도화를 지속할 것”이라고 밝혔다.

한편, 싸인오케이는 신규 기업 고객을 대상으로 전자계약 체험 이벤트를 진행하고 있으며, 연말·연초 근로계약서 시즌에 맞춰 전자계약 할인 프로모션도 운영하는 중이다. 자세한 내용은 싸인오케이 홈페이지에서 확인할 수 있다.