‘K-뷰티 바람’ 타고 효자 된 화장품 편의점서 매년 두 자릿수 매출 증가 유명 브랜드 3000원대 가성비 협업 전국 유통망 활용해 ‘특화매장’ 늘려

[헤럴드경제=김진 기자] “이 화장품은 여기에서만 팔아요.”

15일 오후 서울지하철 2호선 홍대입구역 인근 GS25 서대문창천점. 문을 열고 들어서자 정면에 놓인 화장품 매대가 보였다. 성인 키만 한 5단 구성의 매대에는 일본 돈키호테에 입점한 무신사의 뷰티 브랜드 ‘위찌’의 립 틴트부터 유명 코스메틱 브랜드의 ‘편의점 버전’인 소용량·소포장 상품이 가득했다. 가격은 단돈 3000원이었다. 인근 올리브영이나 다이소에선 볼 수 없는 상품도 많았다. 이곳에 근무하는 직원 A씨는 “외국인이 많이 찾는 동네라 특별한 뷰티 제품을 다양하게 배치했다”고 설명했다.

편의점이 ‘집 앞 뷰티샵’으로 변신하고 있다. K-뷰티로 이름을 알린 국내 화장품 브랜드가 올리브영·다이소 등 신흥 유통 강자의 ‘효자 상품’으로 주목받으면서, 전국 유통망과 인프라를 보유한 편의점 업체까지 시장에 뛰어들었다.

16일 업계에 따르면 주요 편의점들은 유명 브랜드와 협업한 뷰티 상품을 출시하고, 지역별 특화 매장을 선보이고 있다. 특히 편의점을 자주 찾는 1020세대와 가성비에 초점을 맞춘 ‘소용량’ 제품을 중심으로 상품군을 확대하고 있다.

GS25는 유명 브랜드 손앤박과 협업한 색조 제품 브랜드 ‘하티’를 판매하고 있다. 현재 GS25에서 만날 수 있는 색조·기초 화장품은 30여종으로, 평균 3000원대다. 올해 4월부터 전국 매장 20여곳에 뷰티 특화매대를 설치했다. 특화 매장은 9월부터 500여곳으로 늘었다.

GS25가 화장품 제품 개발과 판매에 나선 배경엔 매년 두 자릿수씩 성장하는 매출이 있다. 실제 GS25의 화장품 매출은 전년 동기 대비 2022년 22.4%, 2023년 37.9%, 2024년 45.6% 늘었다. 올해 1월부터 11월까지 매출은 전년보다 31.5% 늘었다. 특히 지난해 출시한 소용량 상품의 매출은 무려 5배 증가했다. GS리테일 관계자는 “지난해 12월부터 3000원대 소용량 제품을 본격적으로 출시했고, 올해 상반기부터 전문 브랜드와 협업해 색조 라인을 확대하고 있다”고 말했다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU도 마찬가지다. 올해 1월부터 11월까지 화장품 매출은 같은 기간 21.4% 늘어났다. 300여종을 판매 중인 CU는 최근 ‘아이돌 립밤’으로 유명한 AOU의 제품 5종을 소용량으로 선보이면서 뷰티 부문에 힘을 주고 있다.

CU의 ‘뷰티 특화점’은 연내 500여곳이 된다. 내년에는 1000여곳까지 확대할 계획이다. CU 관계자는 “(뷰티 특화점은) 대학가, 유흥가, 오피스가 등 젊은 고객층이 많은 입지가 우선”이라며 “화장품 구매처가 상대적으로 부족한 지방까지 공격적으로 늘릴 것”이라고 설명했다.

이마트24는 이마트와 LG생활건강이 단독으로 협업한 ‘글로우 업 바이 비욘드’ 제품 8종을 판매 중이다. 마스크팩, 탄력패드 등도 도입했다. 지난달 문을 연 ‘트랜드랩 성수’에서는 K-뷰티 브랜드로 유명한 ‘어뮤즈’ 제품을 전면에 내세웠다. 이마트24 관계자는 “11월 화장품 매출만 보더라도 작년보다 15% 늘었다”며 “소용량·가성비 뷰티 제품을 구매하려는 수요에 맞춰 관련 상품과 협업을 꾸준히 확대할 계획”이라고 전했다.