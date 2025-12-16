내년 1월 15일 정예 5팀 첫 심사…5팀→4팀 압축 AI 기술 자존심 싸움…첫 탈락 ‘고배’ 누가 될까 촉각 정예 5팀, 목표 달성 총력전

[헤럴드경제=박세정 기자] 정부의 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’ 프로젝트에 참여하는 국가대표 AI 정예팀 5곳 중, ‘첫 탈락자’가 가려지는 심사가 코 앞으로 다가왔다.

5개 팀이 4개 팀으로 압축되는 치열한 ‘데스매치’를 앞둔 가운데, 정예팀은 막판 기술 다듬기에 총력전을 쏟고 있다. 기업의 AI 기술 현주소를 가늠하는 자존심 싸움이 된 만큼, 신경전이 치열해지고 있다.

16일 관련업계에 따르면 내년 1월 15일 진행되는 정예팀 5곳의 AI 모델 성능 검증이 약 한 달 앞으로 다가오면서, 후보 기업들이 막판 기술 고도화에 힘을 싣고 있다.

독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 글로벌 AI 모델의 95% 이상의 성능을 가진 ‘독자 AI 모델’ 개발을 목표로 추진하는 국가사업이다. 앞서 정부는 ▷네이버클라우드 ▷업스테이지 ▷SK텔레콤 ▷NC AI ▷LG경영개발원 AI연구원을 AI 정예팀 5곳으로 선정했다.

정예 5팀은 6개월마다 기술평가를 거쳐 한 팀씩 탈락하게 되고, 2027년 상반기 최종 2곳이 선정된다. 정예팀을 대상으로 한 첫 심사가 내달 15일에 진행되면서 ‘데스매치’의 첫 탈락자가 나오게 된다.

후보군들의 신경전도 치열하다. 심사를 앞두고 일찌감치 기술 알리기에 열을 올리는 분위기다.

대표적으로 SK텔레콤은 뉴스룸을 통해 한국형 독자 AI 파운데이션 모델 개발을 위한 핵심 경쟁력을 공개했다. SK텔레콤의 컨소시엄에는 ▷라이너 ▷셀렉트스타 ▷크래프톤 ▷42dot(포티투닷) ▷리벨리온 등 각 분야 기술 기업들이 참여하고 있다.

SK텔레콤은 반도체부터 서비스까지 아우르는 ‘풀스택 AI’ 구축을 목표로 각 분야 대표 기업들이 결집해 시너지를 낸다는 전략이다.

네이버클라우드는 독자 옴니(Omni) 파운데이션 모델 구축을 목표로 기술 다듬기 중이다. 텍스트·음성·이미지·비디오 데이터를 통합 이해·생성해 실시간 상호작용을 지원하는 국가 공통 기초지능을 확보한다는데 주력하고 있다.

업스테이지 정예팀은 3년간 대국민 AI 서비스 제공으로 1000만 이상의 사용자 수를 달성하는 것을 목표로 내걸었다.

NC AI 정예팀은 글로벌 최고 성능 200B(2000억개)급 독자 대규모 언어 파운데이션 모델 패키지를 개발한다는 목표다.

LG경영개발원 AI연구원 정예팀에는 LG경영개발원 AI연구원과 LG 유플러스, LG CNS, 슈퍼브AI, 퓨리오사AI, 프렌들리AI, 이스트소프트, 이스트에이드, 한글과컴퓨터, 뤼튼테크놀로지스가 참여한다. 글로벌 최고 수준의 프론티어 AI 모델을 개발해 AI 확산 생태계를 선도한다는 목표에 중점을 뒀다.

정부는 심사 과정에서 전 국민이 AI 기술을 직접 써보고 평가하는 ‘전국민 콘테스트’까지 도입할 계획이다.

장기철 과기정통부 인터넷진흥과장은 지난 8월 정예팀 발표할 당시 “우리의 데이터와 독자적인 기술력으로 만든 아키텍처(구조) 등이 다 고려돼야 한다”며 “이런 것들의 경험 여부와 오픈소스 공개 여부 등을 종합적으로 평가했다”고 강조한 바 있다.