[헤럴드경제=박세정 기자] “인공지능(AI) 거품은 절대 오지 않습니다”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 최근 미국 등 월가를 중심으로 제기되고 있는 AI 거품론을 일축했다. 그는 AI가 거스를 수 없는 대세가 된 이상, 내년부터 한국 기업들도 본격적인 성과를 낼 것이라고 진단했다.

배 부총리는 15일 서울 세종시 정부세종청사 인근 식당에서 열린 ‘과학기술정보통신부 기자간담회’에서 “기업 입장에서는 투자액이 워낙 많이 들어가고 데이터도 많이 모아야 하기 때문에 AI 투자를 어느 정도 하는 게 맞는지 주저하는 게 있었다”며 “우리나라가 지금의 투자를 사업적·연구 성과로 만들고 이를 통해 잠재 경제 성장률을 3% 이상 높인다면 AI 투자는 계속될 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 “(AI투자를 주저하는 흐름 때문에) 한국이 (세계 AI 시장에서) 빨리 치고 나갈 수 있었는데 시기가 늦어진 면이 있었다”며 “정부 의지와 투자만 갖고 AI를 만들 수 없는데 그동안 움직이지 않던 민간에서 GPU 26만 장 확보에 함께 나선 점이 굉장히 의미가 있다”고 설명했다.

이어 국산 신경망처리장치(NPU)를 중심으로 내년부터 성과를 만들어 AI 생태계를 구축하겠다고 덧붙였다.

그는 “한국에서도 내년부터는 AI 칩 개발 기업들의 성과가 나올 것으로 보인다”며 “정부가 공공 영역에서 마중물 역할을 할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

배 총리는 올해 성과와 내년 비전으로도 ‘AI’를 강조했다. 그는 “총알과 총이 없는데 전쟁에 나갈 수 없다. AI 컴퓨팅 인프라가 중요하다고 생각해 GPU 확보에 최선을 다했다”며 “공공이 마중물 역할을 하고, 해외 협력을 통해 글로벌 AI 생태계 기반을 차질 없이 다지겠다”고 말했다.

AI에 치중해 기초과학을 등한시한 것 아니냐는 지적에 대해선 배 부총리는 “AI로 양자, 바이오 등 여러 과학기술 분야를 혁신시킬 수 있다는 확신이 있다”며 “지금까지는 그 정도로 활용할 수 있는 수준의 AI가 없었기 때문에 혁신을 하지 못했는데, 2026년에는 이 같은 틀을 다지겠다”고 답했다.

이와 함께 KT 해킹 민관합동조사 결과가 연내 나올 수 있느냐는 질문에 배 총리는 “최대한 빨리 노력은 하고 있지만 쉽진 않을 것 같다”고 말했다.

그는 “하나씩문제를 해결해야 하는데 경찰 수사도 들어가고 우리도 조사하고 이런 과정에서 호락호락하지 않다”며 “만나서 논의하고 확인하는 과정들에 진통이 있다”고 언급했다.