작년 총진료비 3조3000억원…“감염 등 부작용 주의해야”

[헤럴드경제=이태형 기자] 최근 5년간 통증 조절을 위한 신경차단술 진료비가 2배 가량 늘어난 것으로 조사됐다.

국민건강보험공단이 최근 요양기관에서 시행한 신경차단술 현황을 분석한 결과, 2024년 진료받은 환자가 965만명(시술 6504만건), 그에 따른 진료비는 3조2960억원으로 2020년 1조6267억원에 비해 2.03배로 늘었다고 15일 밝혔다.

이는 같은 기간 건강보험 총진료비가 86조7000억원에서 116조2000억원으로 1.34배가 된 것보다 증가 폭이 더 크다.

요양기관 종류별로 최근 5년간 신경차단술 진료비 증가 폭을 확인한 결과 상급종합병원을 뺀 모든 요양기관에서 늘었는데 특히 의원급은 216.6%로 증가했다.

현재 건강보험 급여가 적용되는 8종 신경차단술 가운데는 ‘척수신경총, 신경근 및 신경절차단술’이 가장 많은 3060만건 시행됐다.

증가 폭이 가장 큰 신경차단술은 ‘뇌신경 및 뇌신경말초지차단술’로 2020년 11만건에서 지난해 25만건으로 늘었다.

이들 두 신경차단술의 요양기관별 시술 행태를 보면, 지난해 두 시술 모두 A 병원이 가장 많이 시행했는데 환자 1인당 시행 횟수가 전체 기관 평균의 4배 안팎이었다.

지난해 신경차단술을 가장 많이 받은 B 씨는 1년간 24개 병의원을 747번 찾아 7종의 신경차단술을 1124회 받았다. 진료비는 6700만원을 썼다.

공단은 이 시술의 경우 일부 부위에 방사선 투시 장치를 사용하는 점을 고려할 때 시술을 너무 자주 받으면 방사선 노출 위험성도 함께 증가한다고 경고했다.

신경차단술 1건당 평균 5분∼10분을 시술하면서 방사선 피폭 시간을 최대 1분으로 고려하면 환자는 0.034∼0.113밀리시버트(mSv)의 방사선을 쬐게 된다.

B 씨의 경우 연간 방사선 피폭량은 38∼127mSv로 추정되는데 유효선량이 100mSv를 초과하면 암 발생 위험이 0.5% 높아진다.

대한마취통증의학회와 대한신경과학회는 과도한 신경차단술 시술이 국소마취제 관련 부작용, 시술 관련 감염, 신경 손상, 혈종 형성 등 합병증을 일으킬 수 있고, 근본적인 치료 없이 통증 완화에만 의존하는 심리적 문제를 일으킬 수 있다고 지적한다.

정기석 건보공단 이사장은 “앞으로도 주요한 질환에 대한 의료 이용을 분석해 과잉 시술로 인한 부작용을 예방하고 표준 진료 지침 등을 마련하겠다”고 밝혔다.