부산은행 재능기부 봉사대 임직원 40여 명 참여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 지난 13일 동구 매축지마을에서 ‘부산은행 재능기부봉사대’ ‘연말 사랑의 연탄나눔’ 봉사활동을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 봉사활동은 부산지역 내 약 500여 연탄사용 가구의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 마련했다. 이날 봉사활동에는 부산은행 재능기부 봉사대 임직원 40여 명이 참여해 매축지마을 골목 곳곳으로 직접 연탄을 운반하며 따뜻한 연말 나눔 활동을 펼쳤다.

재능기부 봉사대는 ▷금융교육팀 ▷플로깅팀 ▷디지털IT팀 ▷글로벌팀 ▷문화예술팀 등 5개 팀으로 구성돼 있으며 임직원의 자발적 참여를 바탕으로 지역사회 맞춤형 사회공헌활동을 이어오고 있다.

부산은행 김용규 경영전략그룹장은 “추운 겨울 연탄이 필요한 이웃들께 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 부산은행은 지역의 필요를 세심하게 살피고, 일상에서 체감할 수 있는 사회공헌을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 부산은행 재능기부봉사대는 ‘틴매경TEST 교육 프로그램’, ‘금정산 고당봉 일대 플로깅’, ‘고령층 대상 디지털 기기 사용법 및 보이스피싱 예방교육’ 등 전문성을 살린 봉사활동을 펼치고 있다.