[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 여진구가 입대한다.

여진구는 15일 카투사(KATUSA: Korean Augmentation to the United States Army)로 입대, 1년 6개월간 복무한다.

여진구는 전날 자신의 SNS에 머리카락을 짧게 자른 후 경례 포즈를 하고 있는 모습을 담은 사진을 올렸다.

여진구의 소속사 측은 “여진구가 카투사에 선발되어 12월 15일 월요일부터 약 1년 6개월간 복무를 하게 됐다”며 “훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼, 구체적인 장소와 시간은 공개하지 않는다. 당일 현장 방문은 삼가주시길 정중히 부탁드린다”고 밝혔다.

여진구 또한 자필편지를 통해 “잠시 여러분과 떨어져 있는 동안, 저는 더욱 단단하고 성숙한 사람이 되어 돌아오겠다. 몸도 마음도 더욱 건강하게, 그리고 더 깊어진 연기력으로 여러분 앞에 서겠다고 약속하겠다”며 소감을 전했다.

지난 2005년 영화 ‘새드무비’로 데뷔한 여진구는 드라마 ‘해를 품은 달’, ‘왕이 된 남자’, ‘호텔 델루나’, ‘괴물’, 영화 ‘화이: 괴물을 삼킨 아이’, ‘하이재킹’ 등 다수의 작품에서 활약하며 인기를 끌었다.