濠시드니 본다이 해변 유대인 축제 겨냥 50세父·24세子 ‘2인조’ 난입해 총기난사 16명 사망·40명 부상 늘어...어린이도 1명 숨져 용의자 1명 사살·1명 중태…濠총리 “고의로 유대인 겨냥” 맨손으로 총격범 제압한 영웅은 43세 과일장수

[헤럴드경제=도현정 기자] 호주 시드니에 있는 본다이 해변에서 지난 14일(현지시간) 총기 난사 사건이 발생해 어린이와 경찰관 등 16명이 사망하고, 40명이 부상을 입었다. 부자(父子) 관계로 확인된 용의자 2명 중 1명은 현장에서 사살됐고, 다른 1명은 검거됐으나 중상을 입은 상태다.

로이터 통신 등 다수 매체의 보도에 따르면 이날 오후 6시45분께 뉴사우스웨일스(NSW)주(州) 시드니 동부에 있는 본다이 해변에서 검은색 옷을 입은 남성 2명이 해변에 운집한 인파를 향해 장총을 난사하기 시작했다. 현장은 삽시간에 아비규환이 됐고, 해변에서 휴일을 즐기던 이들은 총격 앞에 하나 둘 스러졌다. 사건 발생 직후 경찰은 신고를 받고 출동했고, 현장에 있는 이들에게 대피명령을 내렸다. 경찰이 용의자를 검거하는 과정에서 총격전이 벌어지면서 용의자 2명 중 1명은 사살됐다. 다른 1명은 검거됐으나 중태인 것으로 전해졌다.

“유대인 표적 공격”…홀로코스트 생존자도 사망

본다이 해변은 호주에서 가장 유명한 해안가로, 주말에는 수많은 관광객들과 서핑을 즐기려는 인파가 몰리는 곳이다. 용의자들은 이날 해변에서 열리는 유대인 공동체의 축제인 하누카를 겨냥한 것으로 보인다. 하누카는 유대인들이 연말 명절처럼 기념하는 축제로 ‘유대인의 크리스마스’로 비견된다. 당시 현장에는 하누카 행사에 참석하기 위해 모인 유대인들만 1000명이 넘는 것으로 알려졌다.

사건 발생 초기에는 8명 부상으로 알려졌다가 현장을 수습하면서 사망자와 부상자가 잇따라 확인됐다. 14일까지는 사망자가 12명으로 집계됐으나 라이언 파크 NSW 보건장관은 15일 오전 브리핑에서 16명이 사망했다고 밝혔다. 이 중 1명은 12세의 어린이다. 밤 사이 부상자도 늘고 있다. 15일까지 부상자는 어린이 3명을 포함한 40명이다.

사망자 중에는 홀로코스트에서도 살아남았던 유대인 생존자와 랍비(유대교 지도자) 등도 있었다. 이스라엘 일간 매체인 타임스오브이스라엘에 따르면 초기 확인된 사망자 11명 중 우크라이나 출신 홀로코스트 생존자 알렉스 클레이트만이 포함됐다. 유대교 국제 네트워크 차바드 소속의 랍비인 엘리 슐랑거도 이번 총격으로 사망했다. 슐랑거는 몇 주 전 앤서니 앨버리지 호주 총리에게 이스라엘 지지를 요청하는 편지를 보내는 등 이스라엘과 호주 간 민간 가교 역할을 해온 인물이다.

총격범은 50세 아버지·24세 아들 2인조…공범은 없는 듯

호주 경찰의 수사 결과 용의자는 50세 아버지와 24세 아들로 확인됐다. 경찰은 현재 제3의 용의자를 찾고 있지 않는 상태다. 용의자 두 명의 구체적인 신원과 직접적인 범행동기는 아직 발표되지 않았으나, 이들 중 한 명의 이름은 나비드 아크람으로 알려졌다.

호주 ABC 방송은 이날 경찰이 시드니 교외에 있는 아크람의 자택을 급습했다고 보도했다. 경찰은 앞서 범행 현장 근처에 주차된 총격범의 차량에서 사제 폭탄을 발견해 제거 요원들을 투입하기도 했다. 경찰은 이번 사태를 테러 사건으로 규정하고, 구체적인 범행 동기와 또 다른 용의자나 배후 세력이 있는지 등을 수사할 예정이다.

앨버리지 총리는 이번 사태를 유대인 공동체를 고의로 겨냥한 공격으로 규정, 이에 대응하기 위해 필요한 모든 자원을 투입하겠다고 밝혔다.

총격범 맨손 제압한 시민영웅은 43세 과일장수

평온한 휴일에 발생한 비극으로 전 세계가 충격을 받은 가운데, 한 40대 시민의 용기가 인명 피해를 크게 줄였다는 소식이 전해지기도 했다. 총격 발생 당시 현장에 있던 한 40대 남성이 용의자 중 1명을 제압해 그의 총을 빼앗은 것이다.

호주 세븐뉴스와 영국 BBC 등은 이 시민 영웅에 대해 시드니에서 과일가게를 운영하는 43세 아흐메드 알 아흐메드씨라고 보도했다. 소셜미디어(SNS) 등을 통해 전해진 현장 영상에 따르면, 아흐메드씨는 큰 나무 아래에서 장총을 난사하던 용의자 1명을 차량 뒤에서 지켜보다가, 뒤쪽으로 몰래 다가가 그의 목을 감싸 안고 몸싸움을 벌이다 총기를 빼앗았다.

아흐메드의 격렬한 반격에 놀란 총격범은 뒤로 넘어졌고, 아흐메드는 빼앗은 총기를 용의자를 향해 겨눴다. 총격범은 그의 눈치를 살피다 뒷걸음질 치며 공범이 있는 보행자 다리 쪽으로 도망쳤다. 총격범이 달아나자 아흐메드 씨는 총을 내리고 손을 들어 허공에 흔들었다. 이는 현장에 접근하는 경찰에 자신이 총격범이 아니라는 표시를 한 것으로 보인다.

아흐메드는 이 과정에서 팔과 손에 각각 한 발의 총상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 그는 수술을 받은 뒤 현재 회복 중이라고 전해졌다.

인명 피해를 줄인 그의 용감한 행동에 호주 지도자들은 앞다퉈 경의를 표했다. 앤서니 앨버니지 호주 총리는 “많은 호주인이 다른 사람들을 구하기 위해 위험 속으로 뛰어드는 것을 보았다”면서 “이분들은 영웅들로, 그들의 용감함이 사람들의 목숨을 살렸다”고 전했다.

네타냐후 “反유대주의 침묵의 대가” 호주 정부 맹비난

한편, 유대인 공동체를 겨냥한 총격을 두고 이스라엘은 호주가 반(反) 유대주의 확산을 묵인한 결과라며 맹비난했다. AFP통신 등에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 14일(현지시간) 연설에서 “반유대주의는 지도자들이 침묵할 때 퍼지는 암”이라며 “당신들(호주 정부)은 이 병이 퍼지게 놔뒀고 그 결과가 오늘 우리가 본 끔찍한 유대인 공격”이라 주장했다.

이는 호주가 팔레스타인을 공식 국가로 인정한 것과 연관지은 비판으로 보인다. 호주는 지난 9월 유엔총회에서 프랑스·영국·포르투갈 등과 함께 팔레스타인을 국가로 공식 인정한다고 발표했다.

도현정 기자