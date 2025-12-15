[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 겸 배우 김민종이 2년 안에 결혼할 것 같다고 밝혀 눈길을 끌고 있다.

14일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에 출연한 김민종은 “2년 안에 결혼할 것 같다”고 말했다.

MC 서장훈이 “사전 인터뷰 때 앞으로 2년 안에 결혼할 것 같다고 최초고백을 했다”고 운을 떼자 김민종은 “작년까지 되게 힘들었다. 삼재라고 하는데 그냥 삼재가 아니라 악삼재라고 하더라. 어머니가 살아생전 찾아가던 선생님을 찾아갔다”고 말했다.

김민종은 이어 “올해까지 잘 버티면 내년부터 좋은 일이 생긴다(고 하더라)”면서 “가을이 되니 일이 되는 것 같다. 그 선생님이 앞으로 2년에서 3년 안에 분명히 결혼운이 있다(고 했다). 은근히 기대를 하게 된다”고 말했다.

또 김민종은 영화 시사회 뒤풀이에서 한 여배우에게 ‘심쿵’ 한 사연을 고백하기도 했다. 그는 “술 한 잔 못 마실 것 같은 배우였는데, 누가 술 따라주고 건배하자고 해서 했는데 부드럽게 다소곳하게 원샷을 하더라”면서 “자연스럽게 탁 내리는데 거기서 약간 심쿵했다”고 말해 웃음을 자아냈다.