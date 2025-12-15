순자산 100억 → 2430억…3개월 만에 24배 이상 성장

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 ‘SOL 코리아고배당’ 상장지수펀드(ETF)가 고배당 ETF 중 개인투자자 자금 유입 1위를 기록했다고 15일 밝혔다.

‘SOL 코리아고배당 ETF’는 지난 9월 상장 이후 개인투자자 누적 순매수 1745억원을 기록했다. 국내에 상장된 주식형 고배당 ETF 33개 가운데 자금 유입 규모 1위다. 순자산 규모도 상장 초기 100억원에서 2430억원으로 24배 이상 늘었다.

해당 ETF는 단순히 배당수익률이 높은 종목을 편입하는 방식에서 벗어나 배당소득 분리과세 적용 기업 비중 약 76%, 감액배당 실시 기업 비중 약 22% 등 정책 요소를 종합적으로 고려해 포트폴리오를 구성한다.

주요 편입 기업은 ▷우리금융지주 ▷하나금융지주 ▷신한지주 ▷KB금융 등 금융지주사와 ▷현대엘리베이터 ▷기아 ▷현대차 ▷KT&G ▷삼성생명 ▷기업은행 등 대표 고배당·주주환원 기업들로 구성된다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “최근 국내 증시가 방향성을 탐색하는 구간에 들어서면서 가격 변동성보다 안정적인 현금흐름을 중시하는 투자 수요가 빠르게 확대되고 있다”며 “SOL 코리아고배당 ETF는 단순 고배당 종목 나열이 아니라, 세제 혜택과 주주환원 정책을 구조적으로 반영해 실질 배당수익률을 높일 수 있도록 설계된 상품이라는 점에서 투자자들의 선택을 받고 있다”고 강조했다.

‘SOL 코리아고배당 ETF’는 1주당 61원의 월배당을 지급할 예정이다. 분배금은 오는 16일 지급된다. 지난 월배당이 상장 이후 약 1.5개월치 분배금이었다면, 이번 분배금은 1개월 기준으로 지급되는 첫 월배당이다. 이를 연환산할 경우 배당수익률은 약 6% 대 수준이다.