“민중기 특검, 민주당 관련 수사 깔아뭉개” “대통령 직접 나서 통일교 입 막아”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 15일 “(이재명 정권)을 막아 세우기 위해서는 모두가 함께 힘을 모아 맞서 싸워야 한다”며 “통일교 특검 법안 통과를 위해 개혁신당과 뜻을 모아 가는 과정이 그 시작”이라고 했다.

장 대표는 이날 오전 국회 본관 앞 천막에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 정권은 지금껏 찾아볼 수 없었던 무자비하고 폭압적인 권력”이라며 이같이 말했다.

그는 “더불어민주당은 통일교 게이트 특검은 거부하고 자신들의 2차 특검은 기어이 추진하겠다고 한다”며 “자신들의 범죄는 덮어 놓고 내란 몰이와 정치 보복을 계속하겠다는 것”이라고 비판했다.

장 대표는 “민중기 특검은 통일교가 민주당에 돈을 줬다는 진술을 듣고도 공소 시효가 다 되도록 깔아뭉갰다. 언론 보도가 없었다면 사건을 경찰에 넘기지도 않았을 것”이라며 “(통일교가) 실제로는 양당 모두 당원 가입을 진행했다고 진술했지만 민주당 쪽으로는 눈길 한번 주지 않았다. 이 정도면 ‘레전드급’ 편파 수사”라고 했다.

또 “이 대통령은 재판 직전 국무회의에서 종교 단체 해산을 겁박하며 통일교 입을 틀어막았다. 민주당과 대통령 측근들이 얼마나 깊이, 얼마나 넓게 연루돼 있으면 대통령이 직접 나서서 겁박했겠나”라며 “결국 재판에서 통일교는 입을 닫고 말았다. 사전에 특검과 대통령이 내통했을 가능성도 농후하다”고 주장했다.

아울러 “기막힌 타이밍에 기막힌 방법으로 입을 틀어막았다. 이 사건은 대통령까지 개입한 명백한 권력형 범죄 은폐”라며 “이보다 분명한 특검 사유는 없을 것”이라고 재차 강조했다.

이어 “나라와 국민을 걱정하는 모든 야당이 함께 힘을 모은다면 8대 악법도 막아 낼 수 있을 것”이라며 “향후 의미 있는 논의가 이어지기를 기대한다”고 덧붙였다. 앞서 개혁신당은 정치권에서 가장 먼저 통일교 관련 의혹에 대한 특검 구성을 주장한 바 있다.

송언석 원내대표도 특검에 대해 “국민의 명령”이라며 “다른 야당과의 공조를 위해 열린 자세로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.