충남도 인재개발원이 최근 신규 공무원 임용 과정 7기 교육생에게 전달한 인재개발원의 상징 캐릭터 ‘서당골 배우미’ 기념품(키링).
[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 인재개발원이 신규 공무원을 환영하고 응원하는 의미를 담아 특별한 기념품을 전달했다.

도 인재개발원은 최근 신규 공무원 임용 과정 7기 교육생에게 인재개발원의 상징 캐릭터 ‘서당골 배우미’ 모양의 기념품(키링)을 배포했다고 15일 밝혔다.

서당골 배우미는 충남의 교육 정신과 도 인재개발원의 비전을 담은 캐릭터로, 도 인재개발원이 있는 공주시 금흥동 일대에 서당이 많아 ‘서당골’로 불렸던 역사성과 도조(道鳥)인 참매를 모티프로 제작했다.

도 인재개발원은 공직 생활을 시작하는 신규 임용 교육생에게 응원을 보내고, 교육 참여도와 과정 만족도를 높이고자 이번 배포를 진행했다.

도 인재개발원 관계자는 “서당골 배우미가 공직 생활을 하면서 언제 어디서든 초심을 떠올리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 도 인재개발원은 도민과 공직자가 공감할 수 있는 콘텐츠를 지속 개발해 교육 현장에 활용하고 교육의 질을 높여나갈 것”이라고 말했다.


