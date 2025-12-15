지난해 2위 이어 올해 1위 달성

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도는 국토교통부 주관 ‘2025년 지방자치단체 건축행정평가’에서 1위를 차지하며 최우수 기관으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

‘지방자치단체 건축행정평가’는 전국 243개 지방자치단체(광역 17, 기초 226)를 대상으로 ▷건축행정 절차의 합리성 ▷건축안전 ▷건축물 유지관리의 적절성 ▷건축행정 개선 노력 등 5개 분야 28개 세부 지표에 대해 최근 1년간의 성과를 종합적으로 평가하는 제도다.

도는 전 평가 분야에서 고른 우수 성과를 거뒀으며, 특히 대형 건축물에 대한 도지사 권한 사전승인 절차를 단축하는 등 신속한 행정 처리와 노후 공공건축물 그린리모델링 사업 추진 실적에서 높은 평가를 받았다. 이로써 도는 지난해 2위에 이어 올해 1위를 달성하며 선진 건축행정 역량을 다시 한 번 입증했다.

김순하 강원특별자치도 건축과장은 “이번 성과는 특별자치도 출범 이후 ‘기업하기 좋은 건축 인허가 환경 조성’을 핵심 가치로 삼아 건축행정을 지속적으로 혁신해 온 결과”라며, “앞으로도 도민과 기업 모두에게 신뢰받는 건축행정 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.