[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]아이에스동서는 지난 12일 중산지구 펜타힐즈W 부지에서 지역 주민과 시민들이 함께하는 ‘2025 크리스마스 트리 점등식’을 열었다.

이날 행사에는 지역 관계자와 아이에스동서 임직원, 중산지구를 찾은 시민들이 참여했다.

행사는 연말연시를 맞아 중산지구 도심 미관을 개선하고 시민들에게 따뜻한 겨울 분위기를 선사하기 위해 마련됐다.

중산지구는 평소에도 야간 유동 인구가 많아 시민들의 발길이 잦은 지역으로 꼽힌다.

점등식은 초대가수의 버스킹 공연으로 시작됐으며 참석자들에게 2026년을 응원하는 응원봉이 배부됐다.

사회자의 카운트다운과 함께 점등 버튼이 눌리자 여러 그루의 트리에 설치된 조명이 일제히 불을 밝히며 오색빛을 연출했고 현장에서는 박수와 환호가 이어졌다.

이번에 설치된 크리스마스 트리는 기존 소나무의 자연스러운 수형을 살린 조명 장식으로 도심과 자연이 조화를 이루는 분위기를 연출했다.

펜타힐즈W 크리스마스 트리는 일몰 이후 매일 점등되며 내년 1월말까지 운영돼 중산지구의 새로운 야간 볼거리로 자리매김할 전망이다.

아이에스동서 관계자는 “크리스마스 트리 점등을 통해 시민들께서 잠시나마 따뜻한 겨울의 정취를 느끼시길 바란다“며 “앞으로 조성될 펜타힐즈W에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

한편 아이에스동서는 대구·경북 지역에 없던 신개념 콤팩트시티로 주목받고 있는 중산지구 펜타힐즈에 초고층 주상복합 단지인 ‘펜타힐즈W’를 내년 상반기 분양할 계획이다.

펜타힐즈W는 1·2단지 총 3443가구 규모로 조성되며 이 가운데 1단지 전용 84㎡~152㎡ 1712가구가 우선 공급될 예정이다.